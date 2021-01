Det norske redningsapparatet er et finmasket system. Der har også Avinor en rolle.

AFTENBLADET MENER: Leirraset i Gjerdrum lille nyttårsaften, ble en av fjorårets største katastrofer. Samtidig viste det også kvaliteten på det norske redningsarbeidet.

Avdelingsdirektør Jarle Øversveen ved Hovedredningssentralen understreker betydningen av spesialtrente flygeledere på plass under krevende redningsaksjoner. Foto: Jon Ingemundsen

«Redningsmannen er bare to-tre meter over de to da han ser risset av et barnehode. Et lite barn er skjult mellom mamma og pappa, inne i mammas morgenkåpe. Det støkker litt i ham. Men alt han tenker på der og da er at barnet ser ut til å være stort nok til å passe inn i slyngen som skal heise dem i trygghet. Nå må han prioritere barnet og moren. Far må stå igjen. Men snart er også han hentet opp.»

Øyenvitneskildringen fra redningsmann Lars Markengbakken er sterk. 13 mennesker ble firt opp ved hjelp av Markengbakken og kollegene i redningshelikopteret den mørke og dramatiske morgenen. Flere titall andre ble hentet ut under lignende omstendigheter.

Ti mennesker har mistet livet i den enorme tragedien, men tallet kunne vært mye, mye høyere. Det bekreftes av de reddede beboerne selv.

Torsdag ble redningsapparatet takket av justis- og beredskapsminister Monica Mæland i et videomøte. Det er en velfortjent avtakking.

Selvsagt skal vi være forsiktige med å foregripe alle de evalueringene som skal skje etter raset, men at mye fungerte veldig bra på søk- og redningsområdet må det være lov å fastslå. Det kan for eksempel sammenlignes med kaoset 22. juli 2011, da særlig politiet fikk kritikk i etterkant.

Denne gangen var det synlig for alle at politi, kommune, brann og redning, helse og Forsvaret var på samme frekvens. De var tidlig på plass og utfylte hverandre godt. Den viktige, utadrettede informasjonsvirksomheten ble også meget godt ivaretatt av folk på stedet, som forstod det nærmest ubegrensede informasjonsbehovet i befolkningen.

Selv om hovedansvaret i mange tilfeller lå på sentrale enheter, som Hovedredningssentralen (HRS) på Sola og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), fungerte det fint å overlate det operative til den lokale redningssentralen og NVEs regionalavdeling. Samtidig er det trygt å vite et de lokale har gode organisasjoner i ryggen.

Dette er blitt tydelig de siste dagene. Under det krevende arbeidet med en rekke fartøy i luften samtidig, under vanskelige værforhold, fikk HRS assistanse fra en spesialtrent flygeleder fra Stavanger kontrollsentral på Sola.

Avdelingsdirektør ved HRS, Jarle Øversveen, forklarte til Aftenbladet at «alt gikk veldig kjapt. Han visste nøyaktig hvem han skulle kontakte og hvordan situasjonen skulle forklares på et språk som de i den andre enden forstår».

Nå vil Avinor flytte hele kontrollsentralen til Røyken. HRS advarer mot dette og peker på hvor avgjørende det er med fysisk tilstedeværelse fra spesialtrente flygeledere under slike aksjoner.

Det norske redningsapparatet er et finmasket system, basert på frivillige, offentlige instanser og bistand fra både private og offentlige selskaper. Avinor har en presset økonomi, men må ikke glemme at de også er et viktig tannhjul i dette livreddende systemet.