Bra med ny kraftgigant

Vannkraft og industri skapte det moderne Norge. Og slik skal det fortsette, mener Stavanger Aftenblad. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

AFTENBLADET MENER: Vi har behov for industri i Rogaland. Derfor er det bra at kraftforsyningen til Hydros aluminiumsfabrikk på Karmøy sikres i et nytt selskap.