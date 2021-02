Gå praktisk til verks

AFTENBLADET MENER: Over 55.000 unge står utenfor arbeidslivet. Det har en altfor høy pris, både menneskelig og samfunnsøkonomisk.

Rosenberg Worley tar hvert år inn rundt 25 lærlinger. Kristoffer Cabrera Sanches Bøe er platearbeiderlærling. Foto: Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

-Norge har «hypa» altfor mye at det er teoretisk kunnskap som gjelder. Vi må få mye mer oppmerksomhet dreid over på fagarbeideren og den rollen fagarbeideren har i utviklingen av det norske velstandssamfunnet, sier Jan T. Narvestad, direktør ved Rosenberg i Stavanger. Der tar de hvert år inn 25 lærlinger.

Rosenberg sier selv at de ikke får tak i nok norske fagarbeidere når de skal ansette. Hos Nav Rogaland ser de at fagarbeidere mangler over hele linja, dels fordi for få velger en slik utdanning, og dels fordi aktiviteten er høy.

Narvestad tror for mange unge havner på feil utdanningshylle, og holder fram at fagarbeidere i Norge har stor påvirkning på sin egen jobb, og er etterspurte. Statistisk Sentralbyrå, SSB, anslår at Norge trenger rundt 100.000 fagarbeidere fram mot 2035.

Les også Lene Underhaug (22) har bare ett ønske – en jobb å gå til

Vi har 200.000 arbeidsledige i Norge nå. Aller mest bekymringsfullt er det at over 55.000 av disse er unge under tretti år, mange av dem helt uten arbeidserfaring. Jo lenger man er på utsiden, jo høyere blir terskelen for å komme seg inn. Det har en høy pris. Her må alle som kan, gå praktisk til verks for å sette unge i kontakt med arbeidslivet.

Rogaland har lenge vært blant de beste i landet på å skaffe lærlingeplasser til yrkesfagselevene. Dette arbeidet er helt avgjørende for at elevene ikke skal falle av lasset. Her har arbeidsgivere innen industrien lenge vært flinkere til å ta ansvar enn helse og omsorg.

Det ligger et stort, stort politisk ansvar i å satse nok og satse riktig her. Yrkesfag er naturligvis dyrere enn allmennfag - det trengs oppdatert utstyr, større lokaler, og færre elever per lærer, for å kunne gi den opplæringen som trengs. Regjeringen har gjort en innsats, for eksempel stilles det krav til at arbeidsgivere må ha lærlinger for å få et offentlig anbud. De har gjort det lettere for elevene å skifte fra en retning til en annen, og de har gitt noen fag flere plasser. Det er et arbeid som må fortsette, hele tiden, i tett kontakt med de som er tettest på - lærere på yrkesfag, og arbeidsgivere med erfaring i å ta imot lærlinger.

Nav må også ha nok praktiske verktøy i skuffen. Folk må kunne omskoleres, og Nav må kunne sette dem i tett og langvarig kontakt med aktuelle arbeidsgivere. Det skjer, men det er kanskje ikke nok.

Det må praktiske løsninger til, skritt for skritt, nå og hele tiden.

Vi kan ikke godta at så mange står på utsiden av arbeidslivet vårt, uansett teknologiske nyvinninger. Vi har ikke råd til det, verken som samfunn eller mennesker.