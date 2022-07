Stort politisk lederskap trengs

AFTENBLADET MENER: Det internasjonale energibyrået IEA etterlyser konkrete planer for norske klimakutt. Det gjør de selvsagt rett i.

Statsminister Gahr Støre og næringsminister Vestre la fram sitt grønne industriveikart på Rosenberg 23. juni.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

På sin siste arbeidsdag i NRK nylig, etterlyste politisk kommentator Magnus Takvam et sterkere lederskap fra politikerne. At de skjønner sitt samfunn bedre, ser hva som er viktigst og hva som er mindre viktig. Han viste til klima- og energispørsmålet, der de fleste politikere har akseptert det vitenskapen sier. På den ene siden, mener Takvam, sier de at det er et kjempesterkt budskap, på den andre siden har de ikke de politiske løsningene.

IEA – det internasjonale energibyrået – mener den hardeste jobben står igjen i Norges klimakutt. De etterlyser mer konkrete planer for å komme i mål.

Målene er ambisiøse, 50–55 prosent av utslippene skal kuttes innen 2030, 90–95 prosent innen 2050. Utgangspunktet er utslippene i 1990.

Norge får ros også, for å ha en kraftproduksjon som på grunn av vannkraften har svært lave utslipp, og for å være en pålitelig leverandør av olje og gass til Europa når krigen i Ukraina fører til krise. IEA påpeker også at verden vil trenge olje og gass i årene framover, og at det er bedre at Norge produserer den, enn at land med langt høyere utslipp i produksjonen gjør det.

Men de etterlyser altså konkrete kuttplaner. Som spesifikke mål for utslippsreduksjon i viktige sektorer, og støttende, politiske tiltak. De foreslår at politikerne vurderer tiltak som kan supplere CO₂-avgifter, spesielt innen industrien, at de får farten opp med et skikkelig rammeverk som støtter omfattende utbygging av havvindkraft, og øker ambisjonene om å kickstarte fornybar teknologi der vi kan være sterke – på hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, og havvind. De anbefaler også å skissere opp ulike scenarioer for etterspørselen av olje og gass – den kan falle fortere enn det ser ut til.

Nå har regjeringen i mellomtiden lagt fram en svært ambisiøs plan for det grønne industriskiftet – selv kaller de det en hakkespettbok for industrien – der næringslivet enklere skal kunne se hvordan de finner veien gjennom skiftet. Planen legger regjeringen selv opp til at de skal bli målt på hvert år. Det er bra. Men mye der handler fremdeles om å utrede og vurdere de samme tingene det har blitt snakket om før.

Store utfordringer trenger stort lederskap. IEA har rett i at det ennå ikke er lett å se hvordan politikerne har tenkt å få sine egne, ambisiøse mål omsatt til virkelighet. 2030 er ikke langt unna.