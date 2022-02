Stokkebøs reiseregninger

AFTENBLADET MENER: Det er uheldig at stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø har krevd for mye i refusjon fra Stortinget. Men bør han derfor trekke seg som leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune?

Aftenposten har i en rekke avsløringer avdekket omfattende juks og unøyaktigheter i stortingsrepresentanters reiseregninger. Så langt har disse avsløringene medført to dommer på ubetinget fengsel og avgangen til en stortingspresident.

Sist uke ble tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, dømt til sju måneders ubetinget fengsel og til å betale 100.000 kroner tilbake.

Tidligere stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fra Fremskrittspartiet ble i 2020 dømt i Høyesterett til 11 måneders ubetinget fengsel for bedrageri mot Stortinget.

Og i høst ble den nyutnevnte stortingspresidenten fra Ap, Eva Kristin Hansen, nødt til å trekke seg fra vervet etter avsløringer om uregelmessigheter ved hennes bruk av pendlerbolig. KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad trakk seg etter en liknende sak.

I tillegg har flere andre representanter havnet i søkelyset for liknende, men mindre omfattende saker. Nå er det altså Aleksander Stokkebøs tur.

Stokkebø (27) sitter på Stortinget for Høyre i Rogaland, og er i tillegg folkevalgt i Stavanger. Han er for tiden leder i kontrollutvalget i kommunen.

Stortinget er landets høyeste organ, og må dermed kontrollere seg selv. Stortinget har ingen overordnede

Aftenposten har påvist at Stokkebø har krevd, og fått utbetalt, diettpenger for reiser i Stavanger. Hvor han også bor. Det skal til sammen dreie seg om noe i overkant av 10.000 kroner. Stokkebø selv mener at Aftenpostens regnestykke er upresist, men sier at han selv, og før Aftenposten omtalte saken hans, har tatt initiativ til å betale tilbake.

Stokkebø er nok ikke den eneste stortingsrepresentanten som har hatt god grunn til å gå over reiseregningene sine litt ekstra etter at Aftenposten begynte å grave i dem.

Det er all grunn til å frykte at det kan komme ytterligere saker for dagen, for Aftenposten sitter på et stort materiale av dokumenter.

Saken er selvsagt uheldig, og ikke bare for partiet Høyre. Den føyer seg jo inn i et mønster som er egnet til å svekke noe av det viktigste i det norske samfunnet; den høye tilliten mellom velgerne og de folkevalgte. Stortinget er landets høyeste organ, og må dermed kontrollere seg selv. Stortinget har ingen overordnede.

I Stavanger har saken skapt ulike reaksjoner. Mens Aps gruppeleder i kommunestyret, Dag Mossige, mener at Stokkebø bør vurdere sin stilling i kontrollutvalget, mener Høyres ordførerkandidat Sissel Knudsen Hegdal at Stokkebøs tillit er urokket.

Det blir til syvende og sist Stokkebø selv som må vurdere om han er rett person til å lede kontrollutvalget etter dette. Dette er neppe noen kriminalsak, men den er svært uheldig.