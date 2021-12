Strømprisene truer regjeringen

AFTENBLADET MENER: Økende strømpriser ligger under regjeringen Støre som en udetonert bombe. De må raskt sette i gang tiltak som bidrar til å dempe de enorme ekstrautgiftene vanlige folk nå blir påført.

Regjeringen kan ikke passivt håpe på at dette går over. På bildet: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det er ikke gjort i en håndvending gjennom energipolitikken å gjennomføre treffsikre tiltak som hjelper best dem som trenger det mest. Den akutte utfordringen handler mest om sosialpolitikk. Det som er gjort så langt med noen få øre ned på elavgiften og økt bostøtte, hjelper lite.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sa under Debatten i NRK denne uken at hun jobber med å utrede ulike alternativer. Det får vi håpe for hennes og for regjeringens del at stemmer. For det haster.

Mot regjeringen bygges det nå raskt opp en kraftig opposisjon. LO-forbund etter LO-forbund bebuder krav og truer med fakkeltog. Aksjonene vil rette seg mot egen regjering. Facebook-grupper av ulike slag ønsker å kjempe for kraftige tiltak. Industrien er bekymret for kostnadsnivået til bedrifter der elektrisitet er en tung innsatsfaktor i produksjonen. Vi har eksempler her i distriktet fra gartnerier, som produserer kortreiste tomater og andre grønnsaker, og som stenger ned på grunn av energiprisene.

Regjeringens problem er at et ulmende opprør kan koordineres og i løpet av kort tid utgjøre en alvorlig trussel dersom ikke regjeringen kommer opp med tiltak som kan berolige opprørerne og gi en tro på at regjeringen skal styre, ikke markedet. Det gamle uttrykket om at «markedet er en god tjener, men en dårlig Herre» har gyldighet når det gjelder dagens strømpriser.

Utfordringene er sammensatte, og disse må vi se på i et lengre perspektiv. NVE har advart mot at vi må regne med høyere strømpriser i lang tid framover. Og skal vi ha trygghet for et pristak i tider som vi opplever nå, må vi også akseptere et prisgulv som ligger høyere enn fjorårets energipriser. Men det regjeringen må ta på alvor akkurat nå er vanlige folks utfordringer med å klare å betale regningene.

Over 30 prosent av strømregningen deres består av skatter og avgifter til staten. Momsen på 25 prosent kommer på toppen av el-avgiften. Og ifølge Næringsdepartementets analyser kan staten forvente nesten 10 milliarder kroner i utbytte fra Statkraft neste år, nesten 2,3 milliarder kroner mer enn tidligere anslag. Det skyldes den økte strømprisen.

Regjeringen har altså virkemidler de kan bruke, også akutt. Det de ikke kan gjøre, er å passivt håpe på at krisen går over. Det vil skade tilliten til regjeringen på uopprettelig vis. Det er alvorlig. Slik skaden på vanlige folks økonomi er også det.