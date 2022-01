Inngripende krav

AFTENBLADET MENER: Det er lett å forstå smitteutsatte læreres frustrasjon, selv om karantenereglene er inngripende for alle.

Regjeringen, her ved kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), har fritatt ansatte i skoler og barnehager fra jobbkarantene. Det har skapt stor frustrasjon.

– At de nå kan be meg om å gå på jobb, samtidig som de kan ta bort alt annet fra livet mitt, kjennes fryktelig tungt, sier Elisabet Devik til Bergens Tidende tirsdag. Hun er lærer, og det er regjeringens beslutning om å frita lærerne helt fra jobbkarantene hun snakker om.

Regjeringen vil holde skoler og barnehager åpne. Det er viktig for barna. Vi vet at pandemitiltakene har rammet dem hardt. De trenger de faste rammene en normal hverdag gir, de trenger andre barn, og de trenger andre voksne. Hvert år er viktigere, hvert klassetrinn med på å forme dem.

For å klare å holde skolene åpne selv når smitten stiger, har regjeringen gitt lærerne fritak fra å gå i jobbkarantene fra dag en dersom de er nærkontakt til en som er smittet, men ikke i samme husstand. For eksempel en elev i klassen. Men fritiden skal likevel tilbringes i karantene. Vi andre kan først teste oss ut fra jobbkarantene på dag tre, men har også fortsatt fritidskarantene etter det.

For mange lærere oppleves ikke dette som fritak, men som for harde krav og inngrep. Dersom det er mye smitte på en skole eller i en klasse, følger det ny karantene for hver nye smittede de har vært i kontakt med. Det kan bli en del dager det, hvor de skal stå i høy smitte på jobb, men gå rett i karantene på fritiden.

Foreløpig mangler svært mange lærere tredje dose, de ble ikke prioritert i vaksinekøen av den forrige regjeringen, og det vil derfor ta noen uker før de får tilbudet. Akkurat nå er det heller ikke nok hurtigtester i alle kommuner. At det blant de yngste barna ikke er mulig å overholde meteren, unngå fysisk kontakt, eller innføre bruk av munnbind, sier seg selv.

Lærere og barnehagelærere er blant de yrkesgruppene som har vært viktigst for oss gjennom pandemien. Dermed er de også blant dem som alt har tålt mye, og vært innforstått med at det ligger i yrket.

Fritaket utgjør ikke mer enn å gå på jobb to dager før oss andre. Men når det først er smitte på en skole eller i en barnehage, kan karantenene der komme mye tettere enn for de fleste av oss andre. At man hele tiden kan være mer utsatt for smitte på jobb enn mange av oss andre, gjør også at slitasjen på lærerne nå er stor.

Likevel, vi ser poenget med å gjøre mye for å holde skoler og barnehager åpne, også dette. Men vi forutsetter at det løser seg i løpet av få uker, når alle lærere har fått tilbud om tredje vaksinedose og ikke må forholde seg til fritidskarantene lenger.