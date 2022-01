Helt nødvendig tilsyn

AFTENBLADET MENER: Tvang mot barn i barnevernstjenesten er alvorlig, mener Statsforvalteren i Rogaland. Det er det ikke vanskelig å slutte seg til.

«Alex» ble hentet på Stavanger Akutsenter av politi og barnevern 3. september i fjor.

12 år gamle «Alex» ble på en dags varsel flyttet fra Stavanger Akuttsenter til en institusjon på Østlandet. Selv hadde han truet med å ta sitt eget liv, dersom han ble flyttet fra Stavangerområdet. Barnevernsleder Kari Alværen i Stavanger har reagert sterkt på måten statlige Bufetat håndterte dette. Hun mener de skapte et unødig tidspress. «Alex» ble hentet av politi og barnevern med bruk av fysisk makt, og kjørt av politiet i ti timer, plassert i et gittersete. Neste dag rømte han tilbake til Stavanger, der han har mor, familie og nettverk. I ettertid har barnevernet i Stavanger foreslått at han skal bli boende hos mor.

Statsforvalteren oppgir to grunner til at de har opprettet tilsyn. Den ene er at barnevernslederen i Stavanger har uttalt at hun ønsker tilsyn både av eget barnevern og av Bufetat. Den andre at det i Aftenbladets reportasjer framkommer sterkt kritikkverdige forhold.

Assisterende direktør Marit Bergeland ved Statsforvalteren i Rogaland sier det blant annet kan være aktuelt å innhente informasjon om hvorfor det ble brukt makt og politi ved flyttingen, uten at noen rapporterte det videre til dem. Den kommunale barnevernstjenesten har ikke plikt til å gjøre dette, mens de statlige barnevernsinstitusjonene har. Spørsmålet her kan være om ikke noen burde ha informert.

Barnevernet står i ekstremt vanskelige avgjørelser. De skal beskytte og hjelpe barn som er i en vanskelig situasjon, som har det vanskelig, og som kan være vanskelige å hjelpe.

Psykolog Hedvig Montgomery kaller det som skjedde med Alex for offentlig omsorgssvikt, og stiller spørsmål om hva som hadde skjedd hvis det var foreldre som prøvde å håndtere barnet sitt på tilsvarende måte. Hun mener tidspress er kongeveien til å forsterke problemene, og føler også med de som jobber i barnevernet.

«Denne ideen om at tar man et barn vekk fra hjemmet, så skjer det noe mirakuløst, stemmer ikke. Det setter et helt umulig press på barnevernet. De skal nå et ideal som ikke finnes,» sier hun, og gjentar at det tar tid, lang tid, å hjelpe barn som har det vanskelig.

Det er også vanskelig å forstå at en 12-åring kan bli lagt i bakken og tvangsflyttet i gitterbil på tvers av landet. Veldig mye burde vært gjort for å unngå å sette et barn i en så låst og vond situasjon.

At tilsyn blir opprettet, synes helt nødvendig. Det minste vi kan håpe på, er lærdommer, rutiner og ressurser som forhindrer at barn i det offentliges omsorg blir utsatt for noe slikt.