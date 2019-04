I helgen sa Aps landsmøte nei til å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for oljevirksomhet.

I forkant av landsmøtet ønsket AUF og 11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet at landsmøtet skulle gå inn for vern, og at de skulle gå bort fra det nærmest uforståelige kompromisset partiet kom fram til i 2018 om å åpne for å konsekvensutrede bare en del av det omstridte området. Resultatet ble nei til konsekvensutredning og nei til varig vern.

Fagforeningene i industrien tordnet mot vedtaket, og mente det var et svik mot de 170.000 som jobber i oljenæringen. Finansminister Siv Jensen (Frp) uttalte at de også var et svik mot velgerne som stemte på Ap i den tro at de ville konsekvensutrede disse områdene.

Avhengige av andre

Resten av oljepolitikken ligger støtt, ifølge vedtaket. Problemet er bare at hvis Ap skal danne regjering, er de avhengige av andre partier.

Ap bruker argumentet om at heller ikke Høyre og Frp har klart å få til en konsekvensutredning av dette området siden de tok over regjeringsmakten i 2013. Men for de to regjeringspartiene har LoVeSe vært et forhandlingskort de har kunnet bruke for å beholde resten av oljepolitikken.

Nyvalgt Ap-nestleder Bjørnar Skjæran påstod på NRKs Politisk kvarter at han er veldig trygg på at dagens oljepolitikk vil bli videreført dersom partiet kommer i regjering etter 2021. Han mener at de andre partiene som er motstandere av oljevirksomhet, og som helst vil sette en sluttdato for avvikling av næringen, ikke vil få noe gjennomslag i oljepolitikken.

Det er det ganske naivt å tro. Både SV og MDG har sagt tydelig fra om at dersom de skal forhandle med Ap, vil de også forhandle om oljepolitikken.

Feil å si nei

Vedtaket i helgen får ingen umiddelbar praktisk betydning for næringen. Men det sender et signal om at Arbeiderpartiet er på vei bort fra å være et industriparti, og at partiets oljepolitikk kan være på vei i en ny retning.

Når nå arbeiderne ikke lenger føler seg hjemme i partiet, mister Ap sin status som industriparti.

AUF skal ha ros for at de har skjønt hvordan man jobber fram en slik sak. Men Landsmøtet burde ha lyttet til Rogaland, som stemte for en konsekvensutredning.

Det blir prinsipielt feil å si ja eller nei til å sette i gang prosjekter i dette området, uten å vite hvor store ressurser som ligger der.

Det blir også feil å si nei til fakta og kunnskap. Kunnskap skader ikke debatten, men da må heller ikke en konsekvensutredning bety en automatisk åpning.