En samlende tradisjon for Madla

Nå er det tydeligvis slutt. Forsvaret vil drive med forsvar og ikke drakamp eller tombola. Begrunnelsen fra kommandør Ronny Kristoffersen er for så vidt forståelig: Forsvarets hovedoppgave er «å trene og utdanne rekrutter til å bli gode soldater til forsvar av Norge,» sier han.

Dette er et viktig poeng. I generasjoner har Forsvaret tatt på seg en rollen som eventbyrå, der de bistår med alt fra vakthold under fotballkamper, løypemannskap på skirenn til 17. maifeiring på Madla. Dette stammer fra en tid da Forsvaret hadde mer enn nok rekrutter og andre soldater å ta av.

I dag er det langt færre personer som bidrar til å opprettholde forsvarsevnen, enn bare for et par tiår siden. De er mer skolerte, ambisiøse og ikke minst mer motiverte. Ikke for å være dommere i sekkeløp, men for eksempel for å delta i avanserte operasjoner i andre verdensdeler.

Forholdet til publikum er likevel veldig viktig for en så stor og kostbar etat som Forsvaret. Arrangementene i Madlaleiren har utvilsomt vært med på å bygge tillitsforholdet mellom det militære og det sivile samfunn. Vi må forutsette at Sjøforsvaret har tatt dette i betraktning før de tok beslutningen om å droppe sin deltakelse i den lokale feiringen. Det kan ikke være tvil om at dette skaper større avstand til naboene.

Etter at Madla for 55 år siden ble en del av Stavanger, har 17. maifeiringen vært en bærebjelke når det gjelder å ta vare på madlabuens identitet og kultur. Arrangementet har vært en samlende og viktig tradisjon for den gamle landkommunen.

Hvis alternativet er å flytte arrangementet ut til skolene, som er vanlig ellers i landet, vil det være en trussel mot den felles madlakulturen. Handelslaget og Madlatorget vil være blant de siste fellesinstitusjonene dersom arrangementet desentraliseres til Madlamark, Revheim, Sunde og de andre skolene.

Her ligger det likevel en mulighet for den siste, felles identitetsbæreren for bydelen: Madla idrettslag. I tillegg til å være Madlaleirens nærmeste nabo har idrettslaget et stort område som kan være godt egnet til å feire nasjonaldagen. Ifølge historielaget har feiringen også skjedd på Madlabanen tidligere. Området er oppgradert siden den gangen, så hvis idrettslaget allierer seg med skoler, korps og andre foreninger, kan de bidra til å bevare en slagkraftig feiring i bydelen.