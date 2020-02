Takhøyden i kommunestyret

LEDER: Representanter i kommunestyret må selvsagt kunne kritisere ledelsen i kommunale etater, så lenge de argumenterer saklig. Debatten om barnevernet krever takhøyde.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide. Foto: Pål Christensen

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger kommune er ikke ofte på talerstolen i kommunestyresalen, og når han er der, er det enten for å legge fram budsjettet eller for å svare på konkrete spørsmål til administrasjonen. Som kommunedirektør er han også, formelt sett, rett adresse for kritikk av den administrasjonen han er øverste leder for.

Da Vareide mandag gikk på talerstolen, var ærendet hans et annet. Han reagerte kraftig på at representanten Jone Andersen (FNB) kritiserte barnevernet i Stavanger i et innlegg under debatten om Rogaland Revisjons rapport om tilstanden i denne viktige kommunale etaten.

Andersen, som har engasjert seg sterkt i barnevernssaker, sa blant annet at det etter hans mening er dårlig ledelse i barnevernet som har skapt noen av de problematiske sakene som har kommet fram om barnevernets arbeid de siste årene.

Aftenbladet avslørte nylig en opprørende sak, der et barn ble utsatt for en voldsom maktbruk fra politiets side i forbindelse med en omsorgsovertakelse. I den saken har barnevernet selv erkjent at framgangsmåten, der politiet ble tilkalt for å få kontroll på situasjonen, ikke ble løst på en god måte. Saken vil også få et politisk etterspill.

I en slik situasjon, og med flere andre saker i bakhodet, er det ikke oppsiktsvekkende at representanter i kommunestyret kan komme til å sette spørsmålstegn ved om etatens ledelse har gjort en god nok jobb. I denne situasjonen er det tvert imot et naturlig spørsmål å stille.

I en så stor kommune som Stavanger er det nemlig ikke tvil om at de enkelte virksomhetsområdene både har og skal ha stor grad av selvstendig ansvar.

Selv om Vareide, formelt sett, har rett i at det er kommunedirektøren som øverste leder som er rett adresse for kritikken eller spørsmålene, må det være takhøyde i en kommunestyresal for å rette kritikken til etaten, og ikke bare til dens øverste leder.

I en så stor kommune som Stavanger er det nemlig ikke tvil om at de enkelte virksomhetsområdene både har og skal ha stor grad av selvstendig ansvar. Kommunedirektøren kan ikke forventes å ha detaljkunnskap om alt som går for seg blant tusenvis av ansatte. Og i et politisk ordskifte bør det være takhøyde for å la de folkevalgte stille spørsmål som de fleste engasjerte velgere også stiller seg.

Har ledelsen i det kommunale barnevernet vært god nok? Det er verdt å merke seg at Andersen ikke nevnte noen ved navn. Og vi synes også det er saklig at Andersen adresserer sine spørsmål til ledelsen, i stedet for å kritisere enkeltmedarbeidere i barnevernet.

Barnevernets ansatte gjør hver dag en viktig og vanskelig jobb. Men nettopp fordi den er så viktig og så vanskelig, er det også helt avgjørende at den blir debattert.

