For at KrF skal kunne forsvare deltakelse i en regjering sammen med Fremskrittspartiet, må partiet ha noen gjennomslag. Det er Frp som vil være viktigste motparten. I tillegg kommer en generell skepsis i Frp mot KrF, særlig imot KrFs forhold til spørsmål om innvandring og bistand, og imot KrFs ønske om å bruke skatteøkninger for å finansiere prioriterte områder.

Støtten er gitt

Det vanskeligste for KrF i forhandlingene er likevel situasjonen partiet har skapt seg gjennom den interne partiprosessen som førte fram til regjeringsforhandlingene. Et flertall i KrF har i lang tid ønsket innflytelse gjennom regjeringsdeltakelse. Når partiet har påført sin egen leder et nederlag i regjeringsspørsmålet, har partiet gjennom denne prosessen tilkjennegitt at KrFs støtte til den sittende regjeringen egentlig er gitt, og at Erna Solberg i enda større grad kan betrakte KrF som et støtteparti til sitt regjeringsprosjekt, selv om forhandlingene strander.

Det vil være uklokt av KrF å gå fra forhandlingsbordet på Hadeland, og deretter bidra til for eksempel å presse den sittende regjeringen gjennom å true med å slutte seg til opposisjonen. Gjennom regjeringsforhandlinger viser man hverandre kortene; det vil si at de ulike partienes forhandlingsdelegasjoner i realiteten tilkjennegir hvor smertegrensen går for egen del. På den måten viser man hverandre noen viktige kort som kan brukes i det videre politiske arbeidet også om forhandlingene ikke lykkes.

Politisk selvskading

Det er i dette spillet Frp kan velge å ikke være spesielt imøtekommende, vel vitende om at KrF ikke kan hoppe rett over til motparten. Rett nok kan også KrF gjennom forhandlinger få innsikt i hvor langt regjeringen kan være villig til å strekke seg i enkeltsaker. Men å bidra til å felle den regjeringen et flertall i det ekstraordinære landsmøtet 2. november i fjor ønsket å gå inn i, vil for KrF nå være nesten umulig. Slik oppførsel vil kunne resultere i politisk selvskading.

KrF har forlatt posisjonen som sentrumsparti og definert seg som en fast del av den borgerlige blokken. Det vet Erna Solberg, og det vet Siv Jensen. Da er ikke behovet for en flertallsregjering så stort likevel. Uten regjeringsutvidelse vil det være KrF som har mislykkes. Ikke Frp eller Høyre.