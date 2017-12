«ANC mister grepet i Sør-Afrika»

Cyril Ramaphosa får langt fra full kontroll over partiet. ANC er splittet, og den tapende fløyen under ledervalget for en drøy uke siden, har fått mange av sine inn i partiledelsen. Det gjør den ryddejobben som er forventet av Cyril Ramaphosa ytterst vanskelig.

For tett på Zuma?

Den sittende presidenten, Jakob Zuma, har under sitt lederskap sørget for at det er utviklet et omfattende korrupsjonssystem som ikke bare rammer sentralregjeringen, men som også omfatter flere regionale ledere i det enorme landet. Presidenten selv har ikke mindre enn 780 ulike anklager om korrupsjon og maktmisbruk hengende over seg, men har på finurlig vis maktet å unndra seg tiltale og mistillit.

Cyril Ramaphosa var Nelson Mandelas foretrukne etterfølger, men slik gikk det ikke. Når han nå likevel overtar posisjonen som partileder, og dermed som presidentkandidat ved valget i 2019, sliter han som sittende visepresident med sin relativt tette tilknytning til Zuma. Han har kritisert sin egen president, men ikke sterkt nok, ifølge kritikerne.

Dempet optimisme

Etter ledervalget for over en uke siden jublet mange, både sør-afrikanere og utenlandske investorer. Valutaen styrket seg, og mange håpet på en ny investeringsbølge fra utenlandske investorer. Men valgene videre under kongressen har dempet optimismen, og gitt Zumas støttespillere innflytelse over deler av partiet.

Kommentatorer i Sør-Afrika peker på at Cyril Ramaphosa må gjøre en rekke grep framover for å gjenopprette tilliten til ANC. Da Nelson Mandela ble valgt til president i 1994 fikk partiet 70 prosent av stemmene. Nå ligger oppslutningen like over 50 prosent, og partiet er tydelig splittet, og svekket. Mange frykter at taperne under partikongressen kan bryte ut og danne sitt eget parti.

Nesten umulig oppgave

Noen antyder at Ramaphosa bør starte en prosess med sikte på å overta presidentembetet før valget. Han må også være tydelig på at det skal gjennomføres rettsprosesser mot korrupsjonen, både den som politikere og den som statsansatte i lederposisjoner har stått for. Og han må sørge for å styrke ANC som parti. Valgene under partikongressen gjør dette komplisert, ja nesten umulig.

Vi er dessverre vitne til at Nelson Mandelas Sør-Afrika, beundret og respektert, og et sterkt forbilde for andre afrikanske nasjoner, er i ferd med å forvitre.