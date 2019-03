Optimismen er igjen høy blant bedriftsledere i Rogaland. Forventningene har faktisk ikke vært så høye siden andre kvartal i 2013. Det viser den siste rapporten fra Vestlandsindeks, en temperaturmåler for næringslivet for hele Vestlandet. Det er Sparebanken Vest og Respons Analyse som utarbeider rapporten, og det har de gjort hvert kvartal siden 2012.

Utenfor olje og gass

Både investeringslyst, resultat de siste tre månedene og forventningene til økonomien for det neste halvåret måles. Denne siste målingen viser at investeringsviljen til bedriftene utenfor oljesektoren øker. For første gang på to år er andelen bedrifter som forventer å øke investeringene de neste seks månedene høyere blant bedrifter uten omsetning knyttet til olje og gass, enn blant bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen der.

Dette er viktig for oss alle. Vi trenger flere bein å stå på, og vi trenger en omstilling i næringslivet som gjør oss mindre sårbare for endringene i oljesektoren. Fortellingen om Stavanger som en by som alltid har klart å hive seg rundt når krisen inntreffer, er også fortellingen om en by som i stor grad har stukket hodet i sanden så lenge alt går bra. Og først vist evne til endring når krisen rammer.

I gode tider

Næringslivet på Vestlandet, og særlig i Rogaland, må søke å holde på den høye kompetansen som er bygget opp innenfor olje og gass, samtidig som mange bedrifter omstiller seg til andre næringer. Når sysselsettingen nå er på topp, kan lønningene bli presset så høyt at det går utover bedriftenes evne til å investere, frykter konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Man trenger ikke være bedriftsøkonom for å forstå at det er lettere å balansere disse hensynene dersom omstillingen foregår hele tiden, og ikke bare når alt raser.

I 2013 gjorde Stavanger-bedriften Sverdrup steel en risikoanalyse som viste at 90–95 prosent av omsetningen kom fra olje og gass, og 95 prosent av omsetningen var i Norge. En oljekollaps ville ramme svært hardt. Nå er 50 prosent av omsetningen knyttet til olje og gass, og 60 prosent av virksomheten utenfor Norge.

De er et eksempel til etterfølgelse for flere. Vi trenger et endringsdyktig næringsliv også i gode tider, og vi trenger flere bein å stå på så vi kan møte nye stormkast uten å miste balansen.