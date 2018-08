4897 nye studenter begynte ved Universitetet i Stavanger (UiS) denne uken. I tillegg er det flere hundre nye ansikter ved de andre høyere lærestedene i regionen. Det er veldig kjekt, men byr også på store utfordringer. Disse studentene skal nemlig ha noe mer enn et utdanningstilbud. De skal ha et sosialt tilbud, og det må handle om mer enn konserter og uteliv. Det handler om det daglige studentmiljøet, boligforhold og gode relasjoner.

Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som kom denne uken, viser at nesten en tredjedel av studentene har følt seg ensomme. Det er alvorlig, og Norsk studentorganisasjon (NSO) slår alarm. Trolig er problemet størst for studenter som kommer utenfra, men studentvirkeligheten kan også være ny og vanskelig for de som har et nettverk i ryggen.

Dette kan det gjøres noe med. Studentene har selvsagt selv et ansvar for å engasjere seg. Det gjelder både i selve studiesituasjonen og i aktiviteter på siden av det faglige. Likevel er det grunn til å understreke at det er med studiesituasjonen, som i skolen og i arbeidslivet: Det daglige, faglige miljøet må være trygt, inspirerende og legge opp til minst mulig utenforskap. NSO poengterer at forelesere kan gjøre mye for å legge til rette for et trygt faglig og sosialt miljø. «De store forelesningene hvor hundre studenter sitter på rekke og rad bidrar ikke akkurat til at vi blir kjent med hverandre,» sier NSO-leder Håkon Randgaard Mikaelsen til eget nettsted.

Dette er en påminnelse vi forutsetter at både UiS og andre læresteder tar til seg og tar tak i. Likevel er det denne uken ikke mulig å komme bort fra den fantastiske fadderfestivalen som har vært arrangert på universitetets campus og i byen for øvrig. Når det hele rundes av søndag ettermiddag, har det vært over 50 arrangementer av forskjellig karakter. Studentfaddere har gjort en formidabel innsats for å involvere og integrere sine «fadderbarn».

Litt skråling og festing følger med, men festivalen er en veldig bra måte å få alle med på. Fellesskap og involvering har gått som en rød tråd gjennom hele uken. Tiltaket er ikke nytt. I over ti år har det vært fadderaktiviteter for nye studenter i Stavanger. Det nye er omfanget kvaliteten og bredden i arrangementene. Forhåpentlig har dette vært et krafttak som gjør studentlivet mindre ensomt.

