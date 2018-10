Brasil på vei langt mot høyre

Brasil er Latin-Amerikas største demokrati. På søndag skal ny president velges i landet.

Den som ligger best an i meningsmålingene, med en oppslutning på 32 prosent, er Jair Bolsonaro. Han tilhører den ytterste høyresiden i brasiliansk politikk.

Bak ham på meningsmålingene, med 22 prosent oppslutning, ligger Fernando Haddad, Han tilhører det tradisjonelle brasilianske arbeiderpartiet (PT), og tok over fra Luiz Lula da Silva som tidligere i år ble dømt til 12 år i fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Ut av resesjon

Brasil strever for tiden med å komme seg ut av den verste resesjonen i landets historie. Noe som har ført til at 13 millioner mennesker er uten arbeid.

Haddad lover folket at de skal komme seg tilbake til de dagene der landet opplevde stor økonomisk vekst. Mens Bolsonaro har lovet at han vil «endre Brasils skjebne» gjennom å sørge for at PT ikke kommer tilbake til makten. Han beskriver regjeringspartiet som en korrupt, kommunistisk klubb.

Foruten korrupsjon, har den brasilianske valgkampen vært preget av en annen ting: Drap.

I fjor ble det satt ny drapsrekord i landet, med 63.880 drepte. Folk er redde. Så når Bolsonaro sier han vil slå hardt ned på volden, fire på våpenlovene og sette inn mer politi, lytter folk.

Protester

Men mens Bolsonaro har klart å skape et bilde av seg selv som redningsmann på den ene side, er andre forferdet over tanken på at en som gjentatte ganger har latterliggjort mørkhudede, kvinner, urbefolkningsgrupper og homofile snart kan bli valgt til deres president.

Det førte til at titusenvis av mennesker protesterte mot Bolsonaro i gatene i flere byer i forrige uke.

Bolsonaro har uttalt flere ganger at han er en beundrer av Donald Trump. Og i likhet med den amerikanske presidenten, har også han en forkjærlighet for Twitter.

Men mange eksperter mener at Bolsonaro er en enda løsere kanon enn Trump, og at det eneste han har gjort for å bygge opp sin popularitet er å si forferdelige ting om andre mennesker.

Usikker skjebne

For å sikre seg seier i første valgrunde, er Bolsonaro nødt til å sikre seg et flertall. Det ligger det ikke an til nå. Da vil i tilfelle andre valgrunde finne sted 28. oktober.

Ikke bare innrømmer Bolsonaro at han bare har en overfladisk forståelse av økonomi, men han har i flere tiår sett med beundring på den tiden da Brasil var et diktatur.

Dersom Bolsonaro blir valgt til president, vil Brasils skjebne være svært usikker.