AFTENBLADET MENER: Suksessen til Wonderful World er ikke bare kjekk for arrangør og publikum, men for framtiden til en offentlighet hvor vi fortsatt kan snakke sammen.

Maria Mjaaland Sele er filosof og sitter i programrådet for Wonderful World. Tou Scene var hovedarena for festivalen.

En av de store bekymringene med vår fragmenterte samtid er om vi klarer å beholde mange fellesarenaer nok, altså fysiske eller digitale flater hvor alle kan delta, og alle faktisk deltar. En offentlighet, forstått som et rom i samfunnet for å delta i en samtale, er helt avgjørende for å kunne snakke om et «samfunn».

Samfunn kan jo leses som «å finne sammen», altså å møtes. For å prate, diskutere, debattere, kanskje til og med krangle litt. Være uenige, men sammen. Det er enkelt, ja til og med lettvint, å snakke med folk som stort sett er enige med deg. Det er mer krevende, men helt nødvendig, også å snakke med dem som har en annen mening.

Det er alt annet enn selvsagt at en festival som handler om filosofi og vitenskap skal kunne finne et stort publikum. Stavanger-regionen er tross alt ingen metropol. Men som «Wonderful World» nettopp har demonstrert, går det an å få folk til å gå mann av huse for å høre på debatter og samtaler om emner som mange vil tenke er ganske smale greier.

Det er bare å gratulere staben som står bak «Wonderful World» med suksessen. Over 90 arrangementer og besøkstall over all forventning. Den samme gjengen, mer eller mindre, står også bak økonomifestivalen Kåkånomics, som på kort tid har etablert seg som den viktigste i Norge.

I tillegg kommer selvsagt Kapittel-festivalen om litteratur og ytringsfrihet, og de mange små og store arrangementene som Sølvberget, Universitetet i Stavanger, Aftenbladet og mange andre står bak. Summen av all denne aktiviteten, og alle dem som deltar, er en indikasjon på at det fortsatt finnes en offentlighet som vil delta på felles arenaer for meninger og diskusjoner.

Et (u)hederlig unntak fra denne regelen er dessverre den såkalte «transdebatten», der det viser seg å være vanskelig å få de mest engasjerte partene til å møtes. Tonen mellom fløyene i denne debatten er knallhard, kompromissløs og uforsonlig, og viljen eller evnen til å anerkjenne motparten later til å være nesten fraværende. Det er vanskelig å komme videre med et slikt utgangspunkt.

Det sagt, er det altså svært mye positivt å peke på. De 100 dagene som gjenstår før lokalvalgene i høst vil føre til nye meningsbrytninger, som forhåpentlig skal sette velgerne i stand til å ta informerte valg om hvem de bør gi sin stemme.

Diskusjonene og innsiktene som de mange festivalene, debattarenaene og scenene i byen bringer til torgs hører også med i dette bildet. For ved å delta i samtalene, ved å lytte til ulike stemmer, vil vi alle få et bedre gunnlag for å ta valg. Og vi vil lettere kunne anerkjenne at andre tar andre valg.