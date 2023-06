Forsoning med samene må begynne nå

AFTENBLADET MENER: Uten at regjeringen finner en løsning på menneskerettighetsbruddet på vindkraftanleggene på Fosen, blir en forsoning med samene svært vanskelig.

Regjeringen har ikke funnet noen løsning på Fosen. Samene mener dette må tas på alvor.

Torsdag presenterte Dagfinn Høybråten resultatene av en rapport et utvalg han har ledet har jobbet med siden 2018.

Sannhet- og forsoningskommisjonen har gransket fornorskningspolitikken rettet mot samer, kvener og skogfinner i Norge.

Rapporten, som har samlet over 760 personlige historier, viser at fornorskningspolitikken som har vært ført overfor samer, kvener og skogfinner i stor grad nådde sine mål, med alvorlige konsekvenser for de berørte gruppene.

Denne politikken hadde som mål å få minoritetene til å miste sine språk og kulturelle særtrekk. Spesielt barn har blitt rammet ved at skolen ble et sentralt virkemiddel i fornorskningen. Overgrep foregikk i statens regi. Samer, kvener og skogfinner ble fratatt sine språk. Mange samiske foreldre ble fratatt barna sine.

«For mange av oss som har vært med på granskingen har nettopp omfanget og alvorlighetsgraden i virkemidlene som ble tatt i bruk vært sterk kost,» sa Høybråten.

Denne mørke delen av Norges historie kaster sine skygger inn i vår egen tid, ifølge Høybråten.

Denne politikken har også lagt grunnlag for holdninger som lever videre i dag.

I august i fjor viste en rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Nim) at 11 prosent av innbyggerne i Nord-Norge har negative holdninger til samer. Og at hatprat mot samer var utbredt.

Kommisjonen foreslår tiltak for videre forsoning.

Sametingspresident Silje Karine Moutka sa tydelig ifra etter fremleggelsen av rapporten at en forsoning blir vanskelig så lenge samenes rettigheter blir brutt gjennom vindkraftanleggene på Fosen.

Samene på Fosen og Sametinget har etter demonstrasjonene i Oslo tidligere i år møtt representanter fra Olje- og energidepartementet en rekke ganger. Saken har ikke kommet noe videre, 600 dager etter at Høyesterett fastslo at utbyggingen utgjør et menneskerettighetsbrudd mot samene.

Denne helgen blir det flere demonstrasjoner i Oslo.

«Hvordan kan vi forsones når vi kjenner på uretten hver eneste dag? Slutt på reindrift og tradisjonell måte å leve på, er fornorskning,» sa Maja Kristine Jåma, reineier på Fosen og sametingsråd for Norske Samers Riksforbund (NSR) til Adresseavisen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sa torsdag at vår evne til å beskytte urfolk og minoriteter er et avgjørende tegn på om vi lever opp til verdiene våre.

Da må dette bli mer enn festtaler.