Når huset ditt råtner

AFTENBLADET MENER: Rettssaken mellom Jadarhus og boligkjøperne på Brattebø får en ny runde i rettsapparatet. Det er viktig med en grundig avklaring her, for dette kan gjelde mange boligkjøpere.

Ingrid Bratseth og Kai-Eivind Marthinussen på Brattebø gård smilte i høstsola da tingrettens dom falt. Men nå venter minst én ny runde i retten.

– Jadarhus er uenig i både den faktiske og rettslige vurderingen, og mener derfor det er grunnlag for å anke, skrev daglig leder Rune Løge i en pressemelding tirsdag i forrige uke.

Jadarhus anker dommen fra Sør-Rogaland tingrett, der huseierne på Brattebø fikk fullt medhold i erstatningssaken de har anlagt mot Jadarhus, som ble dømt til å betale over 10 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger til de 30 huseierne på Brattebø gård i Sandnes.

Bakgrunnen for saken er at huseierne klaget på det de mener er dårlig utført arbeid, noe som har ført til råteskader, lekkasjer og andre feil på boligene.

Husbyggeren Jadarhus har avvist kravene fra huseierne og vist til at den femårige reklamasjonsfristen var gått ut, og for øvrig at huseiernes krav har vært foreldet.

Sameiet har flere ganger forsøkt å oppnå forlik, blant annet gjennom å kreve 5 millioner av Jadarhus i november 2021. Dette førte ikke fram.

Arbeidet som ble utført var ikke uten feil. Det har også Jadarhus erkjent. Men firmaet mener at reklamasjonsfristen er utløpt. Dessuten er underleverandøren som utførte arbeidet avviklet. Er det da rettferdig å sende regningen til hovedentreprenøren? Tingretten mente det, men nå skal altså saken behandles i rettsapparatet en gang til.

Det er viktige prinsipper som er oppe til vurdering i retten. Boligkjøp er den overlegent største investeringen som gjøres av folk flest.

Sør-Rogaland tingrett mener at feilene på Brattebø gård er systematiske og må anses som grovt uaktsomme. I slike tilfeller gjelder ikke den femårige reklamasjonsfristen på fem år, i henhold til paragraf 30 i bustadoppføringslova. Der heter det blant annet:

«Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.»

En tingrettsdom, som nå altså er anket, har ikke stor vekt som prinsipp for hvordan loven skal tolkes. Slik sett kan anken til Jadarhus faktisk være til hjelp, fordi en ny dom, og potensielt en prinsippsak som havner til behandling i Høyesterett, kan fastslå rettighetene til mange boligkjøpere.

Dermed kan Brattebø-saken bli avgjørende for langt flere enn eierne av de 30 boligene i Sandnes. Vi er i alle fall ikke i tvil om at det kan virke urimelig at en fem års reklamasjonsfrist skal være avgjørende når det er avdekket så grove feil som i dette tilfellet.