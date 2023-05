Rydd opp!

AFTENBLADET MENER: Kommunene og Nav må ta kontroll over kostnader og standarder på boligene de betaler for. Det er bare trist at det er mulig å tjene seg søkkrik på de vanskeligstiltes bekostning.

Breibakken 3 har vært utleid til kommunen og Nav for 2000 kroner døgnet. Dette er et uthus, som ikke er godkjent som bolig.

Leder

Aftenbladet avslørte nylig at Nav Sandnes og Sandnes kommune i mange måneder har betalt 2000 kroner døgnet for å leie en nedslitt leilighet som ikke er godkjent som bolig.

Også Stavanger kommune kan ha plassert hjemløse i dette uthuset i Breibakken 3.

Det viser seg at i 2022 og 2023 har kommunen betalt stønad for midlertidig botilbud for 28 millioner kroner til ekteparet Eli Hodne (45) og Jan Olav Knudsen (45) via utleieselskapet Stavanger Housing. Det er flere av leilighetene som ikke er godkjent som bolig, og som har svært dårlige boforhold.

Ifølge Nav i Sandnes har kommunen i 2022 kjøpt tjenesten «midlertidig overnatting» av Stavanger Housing for over 1,7 millioner kroner, fordelt på 14 brukere.

Stavanger kommune sier at de har et ansvar for tilstanden på boligene, men at markedet nå er under press. Ønsket er å ha bedre styring på de midlertidige boligene de betaler for.

Gjestekommentator i Aftenbladet Kristin Hoffmann skriver imidlertid i en kommentar denne uken om flere tilfeller lengre tilbake i tid, som viser at dette langt fra er et nytt problem.

Blant annet om en firebarnsfamilie som sommeren 2019 måtte flytte fra en helsefarlig og ubeboelig utleieleilighet i Verven i østre bydel i Stavanger. Leiebeløpet på 11.000 kr i måneden ble delvis dekket av kommunen gjennom Nav. Huseieren var Tom Haugvaldstad, tidligere eier av selskapet Stavanger Housing.

I 2013 avdekket NRK at kommunen kjøpte plasser for hjemløse og vanskeligstilte i leilighetshotell som kommunen selv ikke hadde godkjent.

Stavanger kommune skal øke andelen midlertidige boliger på kontrakt, og har satt av 400 millioner kroner over en fireårsperiode for å øke antall kommunale boliger.

Det kan selvsagt føre til bedre boforhold for vanskeligstilte på sikt. Men roten til problemene ligger i manglende evne både hos Nav og kommunene til kontroll med både kostnader og standarder på boligene de betaler for.

Det denne saken viser at når det skjer, blir det lett å utnytte systemet og de som har det aller vanskeligst for de som har samvittighet til det.

Det er politikernes, kommunenes og Navs ansvar å ta tak i dette så snart som mulig.