Lite nytt fra østfronten

AFTENBLADET MENER: Xi Jinpings besøk i Moskva har mest av alt vært en anledning for Vladimir Putin til å fortelle russerne at de ikke er så isolert som Vesten liker å tro.

Xi Jinping og Vladimir Putin skåler for vennskap og samarbeid.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I tillegg til diplomatisk tåkeprat om «en ny æra for samarbeid og dialog», har Putin feiret statsbesøket fra Kina med å skrive under på handelsavtaler som i stor grad gjør landet til en underdanig råvareleverandør for kineserne.

Avtalene som spenner over et bredt spekter fra olje til jordbruk og infrastruktur, ble underskrevet av en bukkende og skrapende Vladimir Putin som ikke kunne rose sin kinesiske kollega nok, og av en mer distansert og kynisk Xi Jinping.

Begge statslederne kaller forholdet mellom Kina og Russland et strategisk partnerskap. Men det er et ganske asymmetrisk partnerskap. Russland spiller ikke i samme divisjon som Kina lengre. Beijing avla slett ingen visitt hos en likeverdig partner. Det hele lignet mer på et sykebesøk.

Det er grunn til å spørre hva Putin har fått ut av visitten fra Beijing, bortsett fra at han får selge litt mer trelast og noen flere soyabønner. Kina skal ikke – i hvert fall ikke offisielt – levere våpen til Russland. Heller ikke anerkjenner Kina de såkalte «folkerepublikkene» som Putin holder i okkupert Ukraina.

Likevel er det vanskelig å tolke den kinesiske statslederens besøk til Russland som noe annet enn en slags støtteerklæring til Vladimir Putin, noe den russiske presidenten kan trenge i en tid der russiske tropper har satt seg fast i det østlige Ukraina og den ett år lange krigen synes frosset. Det er rett og slett lite nytt fra østfronten, der den russiske krigsmaskinen virker rusten mens alle venter på en ukrainsk våroffensiv.

Xi Jinping hevder at Kina forholder seg nøytralt til krigen i Ukraina, og at landet støtter opp om fred og dialog. Vladimir Putin kan ikke annet enn å rose planen. Han kaller den et «grunnlag for en fredelig løsning». Ukraina og Nato er med rette skeptiske til kinesernes fredsplan, for den forutsetter ikke at de russiske styrkene skal trekkes ut av Ukraina.

Det finnes ingen løsning diktert fra Moskva eller Beijing

Det finnes ingen løsning diktert fra Moskva eller Beijing. Når freden kommer, må det være på ukrainernes premisser. Xi Jinping kan gjenta til det kjedsommelige at hans plan for fred er basert på FN-pakten og «alle lands territoriale integritet», men vi må ikke glemme at det er Putin som er aggressoren. Det er den russiske krigsmaskinen som har invadert et annet land, og som derfor må trekke seg ut.