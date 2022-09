«Keep calm and carry on»

AFTENBLADET MENER: Dronning Elizabeth var regjerende monark i over 70 år. Det er bare så vidt ord som at en æra nå er over, strekker til.

Folk la ned blomster også ved den britiske ambassaden i Oslo, etter meldingen om Dronning Elizabeths død.

Torsdag kveld, klokka 19.32, kom meldingen om at dronning Elizabeth var død, 96 år gammel. Uansett hva man en vanlig hverdag mener om monarkiet som styreform, fikk beskjeden mange av oss til å stoppe opp. For de fleste av oss har hun alltid vært der. Alltid vært britenes dronning. Antakelig verdens mest berømte kvinne. Ikke bare for et øyeblikk, men i flere mannsaldre.

Hun hilste på 15 statsministre. Hennes første var Winston Churchill, født i 1874. Den siste Liz Truss, født i 1975. Det er et spenn på over hundre år mellom dem.

Hun har tatt imot både Nelson Mandela og Donald Trump, både Margaret Thatcher, Tony Blair og Boris Johnson. Hun har sett Storbritannias imperium skrumpe, og høre kolonimakt bli til skjellsord. Hun var der da Thatcher gikk til krig mot Falklandsøyene og knuste fagbevegelsen, hun var der da britene ble med i EF – senere EU – og da de trakk seg ut.

Dronningen tok imot britenes nye statsminister Liz Truss bare to dager før hun døde. En siste handling av utrolig, ubøyelig vilje til å stå i det hun mente var sin plikt. Til å sette seg selv – og sine nærmeste – til side for det hun så som større enn seg selv og sitt. Kanskje ble det ekstra tydelig nå, ved slutten av hennes regenttid, fordi tidsånden har endret seg. Vi er langt mer individualistisk orienterte enn i 1952, da hun begynte sin dronning-gjerning.

Dronning Elizabeth II døde torsdag kveld, 96 år gammel.

Som det meste, er det både på godt og vondt. I sin regentperiode nektet dronning Elizabeth søsteren, prinsesse Margaret, å gifte seg med den som var hennes utvalgte, fordi han var skilt. Hensynet til The Church of England måtte gå foran. Hva det kostet prinsesse Margaret, kan vi bare forestille oss. Ved livets ende hadde dronningen sett tre av sine fire barn bli skilt. Både Charles og Camilla, som nå blir konge og dronning, har vært gift før.

Så husker mange av oss også hvor ute av omverdenens puls dronningen framsto, da prinsesse Diana døde. Det tok mange dager før hun innså hva Diana betydde for britene.

Hun var i alle år også Samveldets overhode, en samling selvstendige stater, de fleste tidligere britiske kolonistater. En del av dem har også symbolsk beholdt dronning Elizabeth som statsoverhode, men både Australia, New Zealand og Canada har varslet at det kan være naturlig å endre dette, når dronningens tid er ute.

Den er det nå. Det er vemodig, om enn aldri så naturlig. Hun vil bli husket som den som ikke endret sin rolle, hvis det ikke var tvingende nødvendig. I ettertid står det både som en svært høy pris å betale for alle som tilhørte den kongelige familie, også henne selv, og som selve symbolet på britenes slagord fra andre verdenskrig – keep calm and carry on. Hun gjorde det, alle dager vi så henne, gjennom et helt liv som regent.