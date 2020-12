Normans distriktsoppskrift er en gavepakke til regjeringen

AFTENBLADET MENER: Utvalgsleder Victor Norman og hans demografiutvalg har tent et ekstra adventslys for distriktene i Norge.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått stillingsbeskrivelse fra det regjeringsoppnevnte demografiutvalget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Utredningen, som ble overlevert distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) fredag i forrige uke, bør ikke bare gi håp om en lys framtid for Distrikts-Norge. Den er også en gavepakke til Helleland og resten av regjeringen når distriktsduellene mot Senterpartiet skal gjennomføres i neste års valgkamp.

Norsk distriktspolitikk har vært en suksess. I motsetning til for eksempel Sverige, er det fortsatt liv og røre på landsbygda og temmelig god infrastruktur

Den tidligere høyrestatsråden Norman er ikke i tvil om at distriktene fortsatt har en eksistensberettigelse, men peker på store demografiske endringer. Det meste av dette handler om alder. De gamle blir igjen, mens de unge fortsatt flytter til byene. Norman understreker at det nå ikke bare er 1968-erne som er gamle. Barna deres er også i ferd med å nå alderdommen.

Derfor er utvalget tydelig på at det må bli lettere å bo på landet. Under framleggelsen pekte Norman på at det var selvsagt å bygge ut telegrafen og veiene etter hvert som behovene oppstod. Like selvsagt bør det være å sørge for bredbåndsutbygging, mente han. Og faktum er at Norge ligger på etterskudd sammenlignet med våre nordiske naboland når det gjelder dette.

Utvalgsleder Victor Norman fotografert på Solamøtet for tre år siden. Foto: Jon Ingemundsen

Utvalget vil også gå langt i retning av å pålegge høyere utdanningsinstitusjoner å tilrettelegge for at folk kan kombinere arbeid i distriktene med videreutdanning. De foreslår å prøve ut en ordning med begrenset førerkort for 16-åringer og de sier rett ut at det er for dyrt og kronglete å reise med fly mellom småstedene og storbyene.

«Et tilstrekkelig flyrutetilbud til akseptable priser er viktig for at folk skal kunne bo i hele landet og samtidig ha tilgang til sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner, og for handel og samarbeid med resten av verden. Det er behov for å vurdere flere virkemidler for å bedre flytilbudet, inkludert økt statlig subsidiering av flyreiser,» konkluderer utvalget, som altså ikke er oppnevnt av Trygve Slagsvold Vedum (Sp), men av en blå-grønn-gul regjering.

Det er fortsatt de tynt befolkede områdene i landet som har størst reduksjon i befolkningen, mens det øker i byer og store tettsteder. Foto: Skjermdump fra NOU 2020:15. Det handler om Norge

Utvalget er også nøye med å peke på hvor viktig det er å gi kommunene både økonomisk armslag og annet spillerom, fordi det å gi folk likeverdige forhold krever forskjellige tiltak, blant annet ut fra geografi.

Det er mange som har lurt på hva som egentlig er oppgaven til en distrikts- og digitaliseringsminister. Her har hun mer eller mindre fått oppskriften på både distrikts- og digitaliseringspolitikk. Deler av opposisjonen har tatt oppskriften i bruk for lenge siden, men hvis regjeringen klarer å ta noe av dette til seg, kan det bli interessant.

Men da må den også klare å svelge svaret fra Norman-utvalget: at det er nødvendig med den tradisjonelle, norske distriktsprofilen, men at løsningene må være annerledes. Ikke minst trengs det hjelp fra bedre teknologi, smartere organisering og mer penger til kommunene.