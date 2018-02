Nei, nei, Nav

Nav Rogaland brukte nesten to år på å få på plass tiltaket som skulle hjelpe gründere med å starte egen virksomhet. Pengene kom fra staten fordi arbeidsledigheten eksploderte i Rogaland. Man skulle tro det var viktig å få tiltaket satt i verk så fort som mulig.

Men nei

Nav lyste ut konkurranse, og vinneren ble Aktiv Læring, et lite firma i Sandefjord. På plass nummer to og tre kom Kreativt Næringssenter AS og Vaardal-Lunde AS, lokale firma som begge har lang erfaring med denne typen virksomhet.

Det viste seg at vinner-firmaet ikke var kvalifisert etter Navs egne krav.

Man skulle tro kontrakten da ville gå videre til de neste på listen, men nei.

Noen måneder senere fikk firmaet Aktiv Læring likevel millionkontrakten fra Nav.

Da hadde Nav endret kategori for kurset, fra undervisning til helse og sosial. Innenfor helse- og sosialtjenester ligger det en mulighet for mer tilpassede, brukerstyrte innkjøp. Nye regler fra 1. januar 2017 åpner for at man ikke nødvendigvis trenger å kunngjøre slike offentlige anskaffelser.

Klage

Saken er klaget inn for Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og NHO har engasjert seg i saken.

Det er ikke vanskelig å forstå.

Dersom Nav ikke hadde anledning til å lyse ut midlene under merkelappen helse og sosial, snakker vi om en ulovlig direkteanskaffelse.

Det skal være eneste gang Nav har brukt denne koden for etablererkurs.

Tanken på de som trengte dette

Nav er en svær, offentlig institusjon, med offentlig pengesekk og offentlig ansvar for å strekke ut de sikkerhetsnettene vi har når folk er i ferd med å falle ut av arbeidslivet, enten det er sykdom eller endringer i arbeidsmarkedet som er årsaken.

Det minste vi kan forvente er full åpenhet og gjennomsiktighet om hvordan de fordeler midlene de får oversendt.

Uansett hva Kofa faller ned på, om anskaffelsen her var ulovlig eller ikke, er framgangsmåten til Nav kritikkverdig.

Det er umulig å forstå hvorfor de neste firmaene på listen ikke ble kontaktet da det ble klart at vinner-firmaet ikke var kvalifisert. Og det er umulig å forstå hvorfor de neste firmaene på listen ikke ble invitert med i neste runde, da koden var endret og tilbudet rettet mot helse og sosial.

I tillegg synes tanken på de arbeidsledige som kunne finne nytte og motibasjon i et slikt tiltak, å ha forduftet.

Det holder virkelig ikke.