Mange har stilt spørsmål ved om det er riktig bruk av penger og rettsapparatets tid at frisøren Merete Hodne får kjøre runde etter runde i rettsapparatet mot revygruppen Løgnaslaget, fordi de kalte henne «nazi-frisør» i en revytekst. Nå anker hun Stavanger tingretts dom, der medlemmene av Løgnaslaget ble frikjent.

Vi må ha klart for oss at det her er mange rettsprinsipper som møter hverandre. Blant annet innebærer det å være en rettsstat at vi tillater at alle skal ha rett til å ta nær sagt hva som helst til retten.

I denne saken handler det dessuten om en grunnleggende menneskerettighet som ytringsfriheten. Den er ikke absolutt, men har også begrensinger, blant annet gjennom ærekrenkelsesbestemmelsene. De kan utløse erstatningsansvar for en krenkende ytring. Tidligere kunne det også føre til straff.

Siden den påstått krenkede ytringen falt fra scenen, handler det også om kunstnerisk frihet. Merete Hodnes prosessfullmektig, Per Danielsen, har gjentatte ganger understreket at reglene er like for alle, og at det ikke fins noe unntak for komikere.

Neida, det fins ikke noe unntak for komikere, men ethvert utsagn må settes i en sammenheng og tolkes ut fra situasjonen. I dette tilfellet handler det om en uomtvistet hendelse, der Hodne nektet å klippe håret til en kvinne med hijab. Nazi-frisørbegrepet var en del av en sangtekst og det ble framført i en satirisk sammenheng. Stavanger tingrett har i sin dom også drøftet om ordet i denne settingen var spesielt belastende og dessuten pekt på at Hodne selv i stor grad har bidratt til å gjøre revynummeret kjent.

På utsiden vi den sterkt voksende krenkelsesbevegelsen. Den består av de som syns det er fint med ytringsfrihet, men ikke hvis noen blir lei seg. Kommentarfeltene viser at Hodne får sympati fra enkelte meningsmotstandere, fordi de mener hun mobbes.

Dette er en misforstått oppfatning av ytringsfriheten. Det er svært ofte de vulgære eller uelegante utsagnene som blir vurdert i en slik sak, men også disse skal ha beskyttelse. Den kunstneriske kvaliteten på Løgnaslagets framføring vil det være mange meninger om, men at de rettmessig skulle få lov å synge sangen, bør det ikke være tvil om.

Det er blant annet derfor vi fullt ut støtter tingrettsdommen i Hodne-saken, også den biten som pålegger henne å betale de temmelig høye saksomkostningene. Samtidig reiser den akkurat så mange prinsipielle spørsmål at det kan være nyttig å måle temperaturen på både på norsk rettstilstand og stemningen i samfunnet for øvrig gjennom en avgjørelse i en høyere instans.