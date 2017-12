Piratsjåfører er ikke akkurat kompiser

Helg etter helg er det intens aktivitet med motorene i gang, blant annet ved Posthuset i Stavanger. En mengde biler, uten skilt på taket, står klare til å frakte folk hjem fra byen. En lukket vennegruppe på Facebook er med på å rekruttere både sjåfører og passasjerer.

Midt oppi dette kunne vi onsdag melde at Stortinget har vedtatt en lov som gjør det lettere for venner å kjøre sammen og dele på regningen, uten at det dermed blir forbudt.

Det går ikke an å være så naiv å tro at all trafikken utenfor det regulerte drosjemiljøet er rene vennetjenester. Her dreier det seg i stor grad om personer som driver ulovlig trafikk. Da dreier det seg fort både om svart arbeid og farlig arbeid, for verken sjåførene eller passasjerene vil være underlagt retningslinjer og sikkerhetsforanstaltninger som følger med en vanlig drosjetur. Det er heller ikke dette den nye loven skal beskytte.

Loven er et gode for venner som faktisk vil utnytte fordelene ved å kjøre sammen. Der er det både penger og bilkøer å spare, i tillegg til miljøgevinsten.

Det som det ikke er åpnet for, og som det selvsagt ikke bør åpnes for, er at hvem som helst skal få drive persontrafikk med hvilket som helst kjøretøy. Piratkjøring må ikke forveksles med vennekjøring.

Den store aktiviteten i Stavanger i helgene tyder på at piratene har fått et slags fritt leide til å utkonkurrere lovlig drosjevirksomhet. Etter Haxi-dommen, der Høyesterett kom fram til at det var lov å drive transportformidling gjennom en app på telefonen, er det ting som tyder på at politi og andre kontrollmyndigheter har resignert i kampen mot de rene piratene.

Det er ikke en ønsket utvikling, og det fins utvilsomt en rekke aktører mellom de som kjører vanlig drosje og de som ble frikjent i Haxi-saken.

Samtidig er dette nok et eksempel på at dette er en næring i stor endring. Det er nok også er en næring som har behov for endring. Når den såkalte delingsøkonomien åpner for å drive butikk på annen måte enn den tradisjonelle, våkner alltid bransjeorganisasjonene. Drosjebransjen er en aktør her, men det er ikke lett å få øye på om de er ute etter mer enn å beskytte sin egen, gamle næring.

Her minner saken om en av de andre store snakkisene denne uken, om den innovative frisørkjeden Cutters, som nå forsøkes nedkjempet av frisørenes egen arbeidsgiverorganisasjon fordi de ikke tilbyr hårvask.

Nå åpner Norges første flyplassfrisør

Her står selvsagt ikke lobbyistenes omsorg for kundenes hygiene til troende. Generelt sett er det forstemmende å se hvordan etablerte bransjer hindrer fornyelse ved å lene seg på gamle privilegier.

Istedenfor bør de gå sammen med både kunder, ansatte og myndigheter om å ta et krafttak for en åpen, hvit økonomi også i en digital tid.