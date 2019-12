Greta Thunberg har løftet klimasaken

LEDER: At Greta Thunberg blir kåret til årets person er et symptom på at de voksne politikerne ikke klarer å gjøre jobben sin. Og et rop om snarlige løsninger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Greta Thunberg ble denne uken kåret til «årets person» av det amerikanske tidsskriftet Time Magazine. Foto: Time Magazine

Stavanger Aftenblad

Onsdag ble 16-åringen Greta Thunberg kåret til «årets person» av prestisjefylte Time Magazine.

Det amerikanske nyhetstidsskriftet har hatt denne kåringen årlig av personer som har påvirket verden i nesten 100 år.

Time skriver på lederplass at på bare litt over et år, har Thunberg klart å ta sin ensomme protest til å lede en global ungdomsbevegelse.

«Hvordan våger dere? Dere har stjålet mine drømmer og min barndom,» sa hun til statslederne i FN tidligere i høst. Hun har kritisert politikere på klimamøtet i Madrid denne uken, og hun har møtt paven.

Men viktigst av alt er den inspirasjonen hun har gitt til millioner av unge mennesker i over 150 land, som har tatt til gatene og protestert mot politikere som ikke gjør nok for å redde planeten.

Greta Thunberg og hennes tilhengere krever handling. Hun kaller seg selv et barn, og oppfordrer de voksne til «å lytte til forskerne, og ikke til meg». Hun refererer til IPCC-rapportene fra FN, som sier at for å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader, kreves det handling nå.

Hun er bare en budbringer til de voksne om at de må begynne å gjøre noe. Likevel klarer hun å hisse på seg godt voksne mennesker. Nå sist Brasils president Jair Bolsonaro, som kalte Thunberg «en drittunge».

Det Thunberg har gjort er å løfte en viktig sak, og sette den på dagsordenen. Og selv om de voksne politikerne ikke klarer å få til mye, er det nå klare tegn til økt bevissthet rundt klimaendringer blant andre viktige aktører.

Grønne partier har hatt framgang i flere land. Og store investeringsselskaper ser nå at det lønner seg å investere i selskaper som forplikter seg til å drive bærekraftig og med nullvisjoner for utslipp. Og det har skjedd et skifte i holdningene til olje- og gassselskaper.

Den amerikanske oljegiganten Chevron meldte denne uken at det skriver ned verdien av selskapet med 101 milliarder kroner på grunn av lave gasspriser. Schlumberger skrev ned bokførte verdier med 12,7 milliarder dollar i oktober, mens Repsol tok nedskrivninger på 5,4 milliarder dollar i forrige uke.

«Dette er året klimakrisen gikk fra å være bak teppet til å innta sentrum av scenen. Ingen har gjort mer for å få dette til å skje enn Greta Thunberg,» skrev Time Magazine.

At Greta Thunberg blir kåret til årets person er et symptom på at de voksne politikerne ikke klarer å gjøre jobben sin. Og et rop om snarlige løsninger.