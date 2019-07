Rappevold ble storpolitikk

Mario Anzuoni / X90045

Det var i forbindelse med en konsertturné i slutten av juni at den verdenskjente artisten og hans følge kom i håndgemeng med noen svenske ungdommer i den svenske hovedstaden. En 19-åring ble påført stygge skader. De hittil kjente bevisene indikerer at Rakim Myers, som er artistens egentlige navn, var blant dem som stod bak voldsutøvelsen.

Det vil selvsagt ikke si at han er skyldig. Mye av rettssaken vil handle om å få fram eventuelle momenter som gjør at den tidligere grammy-nominerte artisten går fri. For eksempel vil spørsmålet om selvforsvar og nødverge bli helt sentralt i denne saken. Det er ikke tvil om at slike celebriteter risikerer å bli utsatt for mer enn jubelrop, både fra tilhengere og andre.

Dette er det svenske rettsapparatet fullt ut i stand til å løse. Myers har sittet i varetekt siden hendelsen, slik alle som blir mistenkt for så grove forbrytelser må finne seg i. På den måten har politi og påtalemyndighet vist at de ikke gjør forskjell på folk. På samme måte vil domstolen klare å skille hendelse fra person. Det betyr at den amerikanske artisten heller ikke skal få en hardere behandling enn andre ville fått.

Det interessante med saken er den nedlatende holdningen Myers’ amerikanske artistkolleger, amerikanske politikere og presidenten selv viser overfor Sverige, svensker og siviliserte europeiske rettsprosesser generelt.

At president Donald Trump tvitrer i øst og vest, er ikke noe nytt. At han spiller på «alt USA har gjort for Sverige» og bruker hersketeknikker som at den svenske statsministeren Stefan Löfven er «talentfull», er mer enn nok til å utløse diplomatisk panikk. Trump har også personlig tilbudt seg å betale kausjon for å sette artisten fri, selv om han helt sikkert vet at vi ikke driver med slik kjøpslåing i Skandinavia.

Paradoksalt nok sitter nå en kjent svensk skuespiller i varetekt i Florida, siktet for seksuell omgang med mindreårige. Det har selvfølgelig vært utenkelig for Stefan Löfven å blande seg inn i den prosessen.

Trump, som også prøver å vinne sympati blant den afroamerikanske befolkningen i USA, er ikke alene om å skape et bilde av Sverige som et mørkt, juridisk fastland. Kjente artister og politikere bidrar til å forsterke inntrykket ved å spre usanne historier om hvordan rapperen har det. Löfven får selvfølgelig tverrpolitisk støtte for at han holder seg unna. Noe annet kunne skapt regjeringskrise, men på våre kanter er ting fortsatt relativt normalt i politikken. Det er noe annet i USA.

Trump-telefon og Kardashian-støtte: Nå er ASAP Rocky tiltalt