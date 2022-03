Velkommen til tryggheten

AFTENBLADET MENER: Regjeringens plan for de ukrainske flyktningene er god fordi den er fleksibel og ansvarlig. Velkommen til Norge.

Kosedyr ligger klar til ukrainske barn som kommer til vår region framover. Fra Thon Hotell i Stavanger.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Drøyt 5000 flyktinger fra Ukraina skal hentes til Norge. Det inkluderer 2500 fra Moldova, og 550 pasienter med behov for medisinsk hjelp, samt deres nærmeste pårørende. I tillegg kommer de som kommer for egen maskin, vanligvis fordi de har slekt eller venner her.

Dette er essensen i den foreløpige planen regjeringen la fram torsdag. Og foreløpig er et nøkkelord her. Russlands angrep på nabolandet med 44 millioner innbyggere har utløst den største krisen i Europa siden andre verdenskrig. Tallet er usikkert, men mellom 2,5 og 3 millioner mennesker har allerede flyktet fra krigshandlingene.

Dette betyr at antallet flyktninger i Norge kan stige betraktelig, kanskje opp mot 100.000 mennesker. Men dette er selvfølgelig umulig å si noe sikkert om nå. Vi har merket oss at Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk, har advart sine landsmenn og bedt dem om å være oppmerksom på de høye levekostnadene i Norge før de vurderer å reise hit.

Hvor mange som kommer hit, og hvor lenge de blir værende, vil selvsagt også være avhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. En våpenhvile og en fredsavtale, som alle fornuftige mennesker selvsagt håper på, vil kunne gjøre det mulig for mange å vende hjem og begynne på det enorme arbeidet med å bygge opp landet etter Russlands herjinger.

Norske kommuner har kapasitet til å ta imot flere enn det regjeringen har åpnet for. Men nettopp på grunn av at situasjonen i og rundt Ukraina er dynamisk og usikker, er det fornuftig å ikke ta imot flere innledningsvis enn vi kan gi en forsvarlig mottakelse. Det er verdt å merke seg at Norge gjennom denne første aksjonen tar imot like mange som land som Tyskland og Frankrike, og altså langt flere per innbygger.

Regjeringen har gjort rett i å inngå en særskilt avtale med Moldova. Europas fattigste land er oversvømmet av flyktninger fra nabolandet, og trenger avlastning. Det er også viktig og riktig å sette av store ressurser til hjelp i grenseområdene mot Ukraina. Det er nemlig der de aller fleste flyktningene vil befinne seg.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble torsdag spurt om han er enig med USAs president Joe Biden i at Russlands diktator Vladimir Putin er en krigsforbryter. Støre mener at det er grunner til å være tilbakeholden med slike karakteristikker. Det kan han ha rett i som statsleder, men som mediehus har Aftenbladet ingen problemer med å være enig med Biden. Putin har skapt denne krisen, og har alene ansvaret for uhyrlighetene som pågår i Ukraina. Verden må holde ham til ansvar for dette.