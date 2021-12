Stefaren. Forbildet

AFTENBLADET MENER: Det finnes mange flotte figurer i den store julefortellingen om gudebarnet som lot seg føde midt blant menneskene. I år hyller vi en av dem, han som står i bakgrunnen, han som ofte blir glemt.

L. Feldmanns hellige familie fra 1913, og Josef er som vanlig i skyggen.

I barndommen opplevde Ole Paus at faren kom opp fra kjelleren like før jul med en litt lei beskjed: En av figurene i familiens julekrybbe var borte. Så la han til: Men det gjør ikke noe, for det var bare Josef.

Bare Josef?

Ole Paus glemte aldri episoden, og han glemte aldri Josef. Mange år senere ga han ut boken «Fortellingen om Josef», en takknemlig og begeistret feiring av mannen som hele livet, og i to tusen år deretter, sto i skyggen av sin kvinne og hennes barn.

Josef, slik vi kan forstå ham, er nemlig en moderne mann, en mann som slett ikke kjemper for hovedrollen, men tar ansvar der det trengs – også for det han strengt tatt ikke har ansvar for. Og selv om det nok må ha buttet i mot: Antakelig var det skambelagt for mannen å ta vare på et barn, og barnets mor, når hun insisterte på at han ikke var faren.

Likevel trosset han baksnakkelsen, tok med seg forloveden til Betlehem, fant et overnattingssted der hun fødte sin gutt – kanskje uten å forstå alt som skjedde rundt dem der og da med hyrder og engler og vismenn fra fremmede land under en gedigen stjerne.

Historien, slik vi kjenner den, er fortalt i en religiøs sammenheng. Men også i den kristne tradisjon har Josef fått ganske liten plass, selv om han er arbeidernes skytsengel. I evangeliene nevnes han knapt, og ingen av hans egne ord er gjengitt noe sted: Vi hører bare at han etter kvaler påtar seg oppgaven som Jesu stefar, vi forstår at han rømmer sammen med sin lille familie til Egypt for å komme unna brutal forfølgelse og barnemord, og han følger sin tolv år gamle stesønn til templet der gutten gir klar beskjed: Dette er min fars hus.

Deretter er Josef ute av fortellingen.

Likevel: Historien om Josef er gjenkjennelig også i dag, for mennesker på flukt og for helt vanlige familier. Han må ha vært der, han har åpenbart hatt betydning for barnet og ungdommen Jesus som senere omtales som tømmermann, som sin stefar.

Slik sett blir Josef et forbilde, han som er der, han som tar ansvar.