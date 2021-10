Modige Maren

AFTENBLADET MENER: Norge har mange toppidrettsutøvere som underholder og beriker oss med store prestasjoner. Noen av dem leverer mer enn det.

Maren Lundby har bestemt seg for å droppe kommende sesong av hensyn til egen helse. Halvor Egner Granerud til høyre.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Skihopper Maren Lundby (27) tilhører sistnevnte kategori. Den lavmælte, men tydelige verdensstjernen har aldri gått av veien for å si sin mening. Slik har hun bidratt til å løfte skihopping for kvinner inn i OL, slik har hun løftet denne idrettens anseelse og slik holdt hun på så seint som i vinter da det internasjonale skiforbundet under henvisning til pandemien drev forfordeling mellom kvinner og menn med hensyn til hvilke renn som kunne avvikles.

Det har ikke stoppet med den viktige kampen for likestilling. Lundby har også vært frampå i spørsmål om sunnhetsidealer og kroppspress. Før helgen fortalte hun NRK at dette i så høy grad angår henne selv at hun ikke vil konkurrere i sesongen vi går inn i. Maren Lundby, som ble verdensmester så seint som for åtte måneder siden, vil ikke prøve å forsvare OL-gullet sitt til vinteren.

«Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem,» sa Lundby til NRK og forklarte hvorfor hun trekker seg tilbake for resten av sesongen. Hun vil ikke utsette kroppen for den slankeprosessen som er nødvendig for å kunne hevde seg under OL.

Idrett på det aller høyeste nivået passer bare for noen ytterst få og det krysser ofte sunnhetsgrensen. I tillegg til strenge trenings-, søvn- og kostholdsregimer, ligger det nitid arbeid over mange år bak de største prestasjonene. Dessuten handler det om fysiske forutsetninger. I noen idretter, for eksempel kastøvelser og utfor, er det fordel å være stor og muskuløs. I andre idretter er det en fordel å være liten og lett.

Samtidig er det enormt mange som har glede av idrett uten at de har ambisjoner om å vinne VM eller OL. Det er først og fremst disse Lundby henvender seg til når hun tydeliggjør sitt budskap i vektdiskusjonen: «Det har ikke vært min vei til OL-gull. Hvis du skal bli god i noe, så kan ikke temaet vekt være der for tidlig. Da ødelegger du alt. Det er mitt budskap. Ja, det er et krav helt i toppen, men for yngre skal det ikke være et tema. Det er viktig å skille mellom det som er toppidrett, og det som er alt annet,» sier hun.

Norge har et stort og flott apparat for toppidrett, men igjen må det en enkeltutøver til for å tydeliggjøre et så stort problem. Hun har tatt en viktig beslutning, men det er også veldig modig gjort.