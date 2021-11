Bunnløs kynisme

AFTENBLADET MENER: Det er uhyrlig å utnytte desperate mennesker på flukt i et spill mellom øst og vest i Europa. Hviterusslands diktator bør etterforskes og tiltales for menneskerettighetsbrudd.

Polske militære styrker ved grensegjerdet mot Hviterussland torsdag 12. november.

Scenene som de siste ukene har utspilt seg på grensa mellom Hviterussland og Polen er opprørende. Tusenvis av desperate mennesker, hovedsakelig kurdere fra Syria, har samlet seg i grenseområdet i håp om å kunne ta seg inn i EU via Polen.

Men hva er grunnen til at disse menneskene befinner seg i Hviterussland i utgangspunktet? Europas siste diktatur, som Hviterussland har blitt kjent som, er ikke kjent for å sette dørene sine åpne for mennesker i nød. Så hva har skjedd?

Ifølge EU og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har hviterussiske myndigheter rekruttert syriske flyktninger og stilt fly til disposisjon for dem, med beskjed om at de kan dra videre fra Hviterussland til EU via Polen.

Aleksandr Lukasjenko, diktator i Hviterussland og en lydig marionettefigur for Russlands diktator, Vladimir Putin, vet selvsagt godt at Polen aldri vil slippe migrantene inn. For det første har Polen for tiden en høyrepopulistisk regjering som er sterkt innvandringsfiendtlig. For det andre har EU i praksis stengt grensene for migranter etter flyktningkrisen i 2015. Hundretusenvis av mennesker er sperret inne i leirer i Tyrkia som følge av denne politikken.

Så hva er begrunnelsen for at Hviterussland gjør dette? Det er dessverre all grunn til å tro at dette handler om et kynisk spill for å destabilisere EU generelt og Polen i særdeleshet. Lukasjenko håper å presse fram en konfrontasjon mellom dem som ønsker å hjelpe menneskene ved grensa og dem som ikke vil slippe dem inn.

Med andre ord er Lukasjenko trolig skyldig i en bunnløst kynisk bruk av mennesker i nød for sine tvilsomme politiske formål. Dette bør han etterforskes og om nødvendig settes under tiltale for. Den internasjonale domstolen i Haag er trolig den rette instansen til å vurdere dette.

Men i mellomtiden dør folk i skogene ved grensa. For tre dager siden frøs en 14 år gammel gutt i hjel. Selv om det er et stort flertall av yngre menn i grenseområdet, er det også småbarn, familier og eldre.

Hjelpeorganisasjoner må få anledning til å krysse grensa for å redde liv. Og EU bør vurdere å sette i verk en operasjon for å evakuere folk.

Men EU kan ikke slippe dem inn. For det vil selvsagt føre til at flere vil komme. Slik situasjonen er, kan EU ikke risikere en ny, ukontrollert tilstrømming over grensene i sør og øst. En slik ny bølge vil med sikkerhet føre til voldelige konfrontasjoner og en ny bølge av innvandringsfiendtlig politikk.

Den ansvarlige for denne tragedien er Aleksandr Lukasjenko. Han må stilles til ansvar.

