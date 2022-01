Vi må vente med koronapass

AFTENBLADET MENER: Koronapass kan være en vei tilbake til en mer normal hverdag for det store flertallet av oss, men omikron gjør saken mer komplisert.

Vaksinering er veien ut av unntakstilstanden. Koronapass kan fungere, men vi må vite mer om omikron-varianten før vi kan ta en informert beslutning, mener Aftenbladet.

Etter to år med unntakstilstand på grunn av koronaviruset er det ikke det minste rart at situasjonen tærer på tålmodigheten til de aller fleste av oss.

Deler av næringslivet er satt i en uhyre krevende situasjon, der det særnorske skjenkeforbudet er et hyperaktuelt eksempel på en sak som vekker et stort engasjement.

Koronapass, altså en ordning der man må dokumentere at man enten er vaksinert eller er immun på grunn av gjennomgått sykdom for å få adgang til for eksempel et utested eller et kulturarrangement, er et virkemiddel som blir framhevet som en mulig vei ut av krisen for ute- og kulturlivet.

Ordningen, som i dag praktiseres i mange land, er omstridt. Innvendingene kan enkelt sagt deles i to grupper.

På den ene siden er det et spørsmål om en slik ordning vil medføre en problematisk diskriminering av de uvaksinerte.

På den annen side er det et spørsmål om koronapass vil fungere i praksis, som et smitteverntiltak.

Vi kan ikke se at koronapass vil innebære en så alvorlig krenkelse av de uvaksinerte som enkelte vil ha det til. Vaksinene er en nasjonal dugnad. Med unntak av de veldig få som av medisinske grunner til at de ikke kan ta vaksine, har de uvaksinerte selv valgt å stå utenfor denne dugnaden.

Hvis man for eksempel ikke ønsker å ta sertifikat, kan man heller ikke kjøre bil. Dette er ikke diskriminering eller stigmatisering, det er bare en konsekvens av et valg. Slik kan man også se på vaksinenekt og vaksinepass.

Derfor: Hvis vaksinepass kan fungere slik at vi kan gjenåpne viktige arenaer i samfunnet for det store flertallet som har tatt vaksinen, eller har gjennomgått sykdommen, vil dette være verdt å gjøre.

Men: Omikron-varianten av viruset har gjort dette bildet mer komplisert. Det viser seg at omikron også smitter vaksinerte. Og mellom vaksinerte. Selv om vaksinene beskytter godt mot å bli alvorlig syk, endrer dette likevel bildet.

Og det er da også dette som har blitt brukt som begrunnelse fra Helsedirektoratets side for å ikke anbefale bruk av vaksinepass nå.

Det er å håpe at det raskt kommer nye data på hvordan omikron-varianten, som nå er dominerende i Norge, oppfører seg. Inntil det skjer mener vi derfor at koronapass ikke bør innføres.

Og vi vil samtidig oppfordre alle som kan, til å ta vaksinen. Folkehelseinstituttet varslet onsdag en sterk stigning i smittetallene framover. Vaksinene er den beste beskyttelsen mot å bli alvorlig syk, og den raskeste veien til det samfunnet alle lengter etter å få tilbake.