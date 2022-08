Ideologien bak strømkrisa

AFTENBLADET MENER: Ideologien bak de høye prisene på strøm får for lite plass i debatten. For dette er ikke bare en konsekvens av krig og tørke i Europa.

Norsk vannkraft er en handelsvare, og det har vært et politisk mål at strømmen skal bli dyrere. Det er viktig å huske på.

Heldigvis er det sommer. Riktig nok en ganske kald og sur sommer her på Vestlandet, noe som blir nesten absurd når nyhetene preges av rekordtemperaturer over store deler av Europa. Men det er altså sommer, og da bruker vi heldigvis ikke så mye strøm.

For prisene på elektrisk kraft har gått gjennom taket, igjen og igjen. Nye rekorder ble satt i forrige uke, med en pris på over fire kroner per kilowatt-time i vår region. Og kraftmeklerne og kraftleverandørene kan ikke love en snarlig bedring av situasjonen. Tvert imot, olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har advart om at prisen på strøm kan «gå helt bananas».

Bakgrunnen for den bekymringen er usikkerheten rundt leveranser av russisk naturgass til Europa. Det blir stadig klarere at Russlands sterke mann, president Putin, bruker energi som et våpen. Dette er blant annet bekreftet av EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen.

Og det betyr at gassprisene vil fortsette å ligge på rekordnivåer. Noe som blant annet bidrar til rekordresultatet Equinor la fram før helgen. 176 milliarder kroner i driftsresultat i første kvartal er tidenes beste for det norske flaggskipet. Equinor har blitt Europas viktigste leverandør av energi, sier konsernsjef Anders Opedal.

Regjeringen har – med rette – fått kritikk for å være for passiv i møte med de skyhøye prisene på strøm. Kraftselskapene har – delvis med rette – fått kritikk for å fortsette å eksportere vannkraft fra Norge midt i en nasjonal energikrise.

Men oppe i alt dette er det viktig å huske på at det har vært – og er – et ganske bredt flertall i Stortinget for det nye kraftmarkedet. Dette handler delvis om en ideologi som for lengst har gjort kraftressursene i Norge til en handelsvare i et markedsbasert, internasjonalt system, og delvis om en ideologi der Norge skal spille en hovedrolle i Europas grønne skifte.

Strømmen har blitt dyrere av samme grunn som fossilt drivstoff har blitt dyrere: Delvis på grunn av tilbud og etterspørsel, delvis på grunn av et politisk ønske om at vi skal kjøre mindre. Dyrere strøm har altså delvis vært et motiv for politikken.

Ønsket om å elektrifisere sokkelen med strøm fra land er et eksempel på det samme. Eller ønsket om å bygge opp stortstilt produksjon av batterier. Alt dette har konsekvenser. Uten kabler for import av strøm ville vi ha måttet bygge ut mye mer kraft i Norge for å få dette til. Det hadde også vært kontroversielt.