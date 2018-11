Håp om fred i Jemen

Opp mot 58.000 mennesker har blitt drept i krigen siden 2016, viser tall fra the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Og ifølge Redd barna kan så mange som 50.000 barn ha dødd av sult i 2017. FN advarte nylig om at rundt 14 millioner, eller halvparten av landets befolkning, nå er i fare for å sulte ihjel.

Borgerkrigen i Jemen brøt ut i 2014, etter at Iran-støttede Houthi-rebeller tok kontroll over hovedstaden Sana.

En koalisjon ledet av Saudi Arabia og De forente arabiske emirater har prøvd å få tilbake Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Dette har de gjort gjennom storstilt bombing av sivile mål.

Medvirkende

Både USA og Storbritannia har vært sterkt medvirkende til denne bombingen, gjennom salg av våpen til koalisjonen. USAs myndigheter skrev i fjor høst under på en våpenavtale verdt 1 milliard dollar med Saudi Arabia. Og siden 2015 har Storbritannia signert eksportordrer for våpen til kongedømmet med en samlet verdi på over 3,7 milliarder pund, ifølge Amnesty International.

Men drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias ambassade i Istanbul har utløst sterk internasjonal motstand mot diktaturet og dets de facto leder kronprins Mohammed bin Salman.

Da den britiske utenriksministeren var på besøk i De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia tidligere denne uken, krevde han at Khashoggi-saken skulle etterforskes grundig og at de skyldige må bli stilt til ansvar for drapet.

Han krevde også at de to landene innfører våpenhvile i Jemen.

Også i USA

Khashoggi-drapet har også i USA ført til økende kritikk mot Saudi-Arabia. Spesielt er det demokratene som har vært tydelige på at de misliker sterkt president Donald Trumps støtte til regimet.

Når demokratene tar over Representantenes hus i januar, er det derfor ventet at et krav om å stoppe den militære støtten til Saudi-Arabia vil komme.

Nylig annonserte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge ikke lenger skal eksportere noen typer forsvarsmateriell til koalisjonen.

Norske myndigheter skal ha ros for å endelig sette foten ned. Men de må også oppfordre andre allierte til å gjøre det samme.

Khashoggi, skrev i sin kommentar i Washington Post i september at «Saudi-Arabias kronprins må gjenopprette hans lands verdighet, gjennom å avslutte den onde krigen i Jemen». Etter hans død har landets verdighet falt enda mer.

Det måtte et grufullt drap til for å få vestlige statsledere til å se hva som foregår i Jemen. Håpet er at det nå kan bidra til en mulig fred.