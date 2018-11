Skal vi le eller gråte, NTNU?

17. september ble to tenåringsgutter i Trondheim drept av en tredje. Alle var eller er asylsøkere fra Afghanistan. De kom til landet som enslige og mindreårige. Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU lot seg intervjue av det omstridte nettstedet Resett om saken. Han ble etterpå innkalt til samtale med sin nærmeste leder, mens både dekan ved fakultetet og rektor ved NTNU, raskt var ute og avklarte at dette selvsagt ligger innenfor hans akademiske frihet å gjøre.

Kritikk

Saken skapte debatt. Både om ytringsfrihet og ytringsansvar, om forskjellen på hva som rent juridisk er innenfor, og hva som moralsk og etisk er det. Instituttledelsen ved NTNU ble kritisert for å gripe inn i en ansatts ytringsfrihet, mens Eikrem ble kritisert både for å gi legitimitet til det høyreradikale nettstedet Resett, og for å komme med svært generelle uttalelser om unge menn fra Afghanistan i en konkret mordsak.

Kritikken i begge retninger syntes å være helt på sin plass.

Krenkede studenter

Sist uke tok saken tatt en ny vending ved NTNU. 44 studenter har skrevet et opprop og sendt det til ledelsen. Flere av dem føler seg krenket av Eikrems uttalelser til Resett.

De mener uttalelsene «bygger opp under fordommer og holdninger som ikke er forenlige med sosialt arbeid - og rasisme, noe som også kommer til uttrykk i kommentarfeltet under artikkelen».

De reagerer spesielt på at han uttaler seg som førsteamanuensis, og ikke som privatperson, og ber videre instituttledelsen ta dette opp med Eikrem, for å hindre studentenes «mistrivsel på skolen».

Instituttledelsen kalte inn Eikrem til nytt møte, og bad ham holde saken konfidensiell og intern, for å unngå «uheldig psykisk belastning» på studentene. Det hører med til historien at ledelsen har avvist klagen, og at Eikrem har invitert studentene til møte. Bare en av de 44 kom.

Utrolig

Det er det glade vanvidd. Ledelsen ved instituttet burde selvsagt straks oppfordre studentene til å fremme kritikken offentlig. Og studentene burde selv se at dette hører hjemme i en offentlig debatt, og slett ikke handler om at ledelsen ved universitetet må beskytte dem mot «mistrivsel» som følge av at en av foreleserne deres har ment noe offentlig som de er dypt uenige i.

Eikrem har brukt sin ytringsfrihet til å uttale seg. Studentene hans må bruke den samme friheten til å kritisere ham for uttalelsene.

At det ikke er selvsagt, verken for studentene eller instituttledelsen ved Norges største universitet, er helt utrolig.