Statoil svikter på likestilling

Den første delen av navnet Equinor, «equi», er utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, skrev Statoil i pressemeldingen den dagen de annonserte at de planlegger å skifte navn.

I forrige uke slapp de nyheten om endringer i konsernledelsen. Fortsatt skal den bestå av 11 personer, og fortsatt er bare tre av disse kvinner. Det er en kvinneandel på 27 prosent.

I Statoil i Norge er 30 prosent av de 17.632 fast ansatte kvinner. Det er 5289 kvinner. Bare tre av disse slapp altså gjennom nåløyet.

Reagerer

Leder av Høyres kvinneforum, Tina Bru, reagerer kraftig på den lave kvinneandelen i Statoils ledelse. Hun skriver på Facebook at en ting hun tror er viktig for å rekruttere unge, spesielt kvinner, er rollemodeller.

Det har hun nok rett i. I tillegg viser forskning fra blant andre McKinsey, EY, Catalyst, MSCI og RobeccoSam, at likestilling og selskapets lønnsomhet henger tett sammen. Studiene fant også at med kvinner i ledelsen minsker risikoen.

Dette er derfor noe Storebrand ser på når de investerer pensjonspengene til 1,2 millioner nordmenn. De vil investere mindre i de selskapene som er dårlige på likestilling.

FiftyFifty er et prosjekt der over 100 kvinner fra Orkla, Yara, Posten, Cognizant, Coop, Forsvaret, ManpowerGroup, Evry, Advokatforeningen, Veidekke, Norsk Tipping og Storebrand har definert konkrete tiltak for hvordan bedrifter kan lykkes med å rekruttere flere kvinnelige ledere til høyere nivåer.

En av konklusjonene i rapporten, som ble levert til regjeringen i mars, er at bedriftsledelsen må kommunisere at mangfold er viktig og sette mål for kjønnsbalanse.

Bærekraftig?

I sin bærekraftrapport for 2017, skriver Statoil at de støtter FNs 17 bærekraftmål for 2030: «Vi deler synet på at næringslivet har en nøkkelrolle i å legge til rette for gjennomføringen av disse.»

Ett av målene er likestilling.

Når Statoil, snart Equinor, kun klarer å finne tre kvinner som er godt nok kvalifiserte til å sitte i konsernledelsen, har de ennå en lang vei å gå på likestilling.

De hadde sjansen til å gå foran som et godt eksempel. De kunne bevist at de mener noe med bærekraftmålene, og med den første delen av sitt nye navn. Den sjansen tok de ikke.