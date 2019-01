Aftenbladet mener: Rett å selge Preikestolhytta

Daglig leder Preben Falck i Stavanger Turistforening (STF) visste godt at det ville skape debatt da han lanserte planen om å selge Preikestolen fjellstue, sammen med den gamle Preikestolhytta. Protestene har vært til dels kraftige fra dem som mener at STF, som en forening av og for medlemmene, ikke skal kunne tjene penger på å selge ut en eiendom den har i sin tid råderett over nettopp fordi STF er en spesiell organisasjon med et spesielt formål; nemlig å legge til rette for friluftsliv for alle.

Stavanger Turistforening er Rogalands overlegent største friluftsorganisasjon, med over 27.000 medlemmer. 46 hytter (45 etter salget av Preikestolhytta) er spredt over hele sørfylket og Ryfylkeheiene. Og Falck leder en organisasjon som har ambisjoner om å vokse videre, med nye ruter og nye hytter.

Det er blant annet disse ambisjonene som ledet fram til beslutningen om å selge Preikestolanlegget. STF får tilført opp mot 90 millioner kroner, dels fra salget av turistanlegget, og dels ved at Stiftelsen Preikestolen kjøper STF ut av foreningens eierandel i parkeringsanlegget ved starten av stien inn til selve Preikestolen. Disse pengene vil selvsagt gi foreningen en helt annen mulighet til å vokse videre enn hva tilfellet hadde vært uten et salg.

Og det er ikke tvil om at Preikestolområdet i dag er fjernt fra det friluftslivet som STF jobber for å tilrettelegge for. Preikestolen utgjør, sammen med Kjerag og Trolltunga, et triangel som tiltrekker seg dagsturister fra hele verden, og alle prognoser tilsier at denne utviklingen vil fortsette. Dersom tilstrømmingen skal kunne utnyttes kommersielt, samtidig som sikkerheten og hensynet til naturen i områdene blir ivaretatt, trengs den en helhetlig og profesjonell forvaltning som ærlig talt ligger langt utenfor mandatet til en medlemskapsbasert turistforening.

Det er grunn til å anta at de nye eierne ønsker å videreutvikle området. Blant annet har de jobbet for å bygge hotell i området. Stiftelsen på sin side vil arbeide videre med tilrettelegging av stien, med nye servicebygg og økt sikkerhet for turgåerne. De som ønsker å gå i fred i fjellet, har lite igjen for å dra til Preikestolen. Men de har tilgjengjeld godt med plass omtrent alle andre steder. Og det er her STF har sin oppgave.