Aftenbladet mener: Dette vil vi være opptatt av i 2019

Det er alltid en risikosport å spå hva vi vil snakke mest om i løpet av det neste året. Aksjonene og engasjementet mot bomringene på Nord-Jæren er et eksempel på akkurat det. Bomaksjonistene har satt dagsorden i vår region, men for et år siden var det nok ikke mange som hadde tippet at dette skulle bli årets snakkis.

Miljøpakke Nord-Jæren vil fortsette å engasjere, og Aftenbladet skal være først ute med nyhetene om rushtidsavgift, bomsatser og prosjekter.

Politikkens år

Likevel skal vi driste oss frampå med noen andre spådommer om hva vi og dere lesere vil snakke om i 2019. Og det er enklest å slå fast at det kommer til å handle mye om politikk. Lokalvalgene i høst vil føre en rekke nye politikere inn i kommunestyrene. Særlig i Stavanger, hvor flere politiske veteraner ikke tar eller får gjenvalg. Aftenbladet skal selvsagt dekke valgkampen tettest av alle.

Nye kommuner

Samtidig skal den nye kommunestrukturen på plass, der Nye Stavanger og Nye Sandnes er hovedgrepene. Vi regner med at Sandnes og Forsand klarer å riste av seg skuffelsen over at Preikestolen havner i Strand kommune og tar de nødvendige grepene for å få den nye kommunen til å fungere.

Oljeprisen

Oljeprisen er fortsatt den viktigste faktoren å følge med på for mange av bedriftene i vår region. Hendelser ute i verden som kan sende prisen opp eller ned, vil være av stor interesse. Eksempler er faren for en ny, militær opptrapping mellom USA og Iran, maktkampen i den saudiske kongefamilien og utviklingen i den kinesiske økonomien. Vi skal gjøre Rogaland større og verden mindre.

Trump og Brexit

I USA vil det katastrofale presidentskapet til Donald Trump fortsette å dominere nyhetsbildet. 2019 vil sannsynligvis bli et enda mer turbulent år i Det hvite hus enn fjoråret, hvor usannsynlig det enn kan høres. Og i London er det fortsatt helt i det blå om det blir flertall for en avtale om Brexit. I Sverige er den politiske situasjonen uavklart, og i Danmark skal det avholdes valg til Folketinget. Og klimaspørsmålet vil forsette å sette press på debatten.

Rentestigning?

Norsk økonomi vil styrke seg, tror mange økonomer. Produksjonen på kjempefeltet Johan Sverdrup starter opp i år, og bedriftene i regionen melder om sterk optimisme. Blir det renteøkninger? Får vi nok en tropesommer? Kan Viking og Sandnes Ulf klare å nå sine mål? Og hvor fort kommer brødrene Ingebrigtsen til å løpe? Aftenbladet skal dekke det hele, på vondt og på godt. For det er mye å glede seg til også.