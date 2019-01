To stemmers overvekt i landsstyret til Kristelig Folkeparti avgjorde at Norge får en borgerlig flertallsregjering. 17 stemte imot, 19 stemte for. KrFs inntreden i regjeringen Solberg førte umiddelbart til at partileder Knut Arild Hareide trakk seg. Omtrent samtidig meldte seks KrF-politikere i Rogaland seg ut av partiet. Blant disse er tidligere ordfører i Forsand, Ole Tom Guse.

Ved forrige korsvei, altså Jeløya-erklæringen som kom for ett år siden, var det Venstre som ble rystet av intern uro, med utmeldinger og harde fronter. Men også denne gang var det hard debatt internt i partiet. Sju av medlemmene i landsstyret til Venstre stemte imot avtalen som ble lagt fram torsdag kveld.

Det er to mini-partier som i løpet av ett år har tatt plass i regjeringen. Meningsmålingene som er offentliggjort den siste tiden viser at både Venstre og KrF ville hatt store problemer med å bryte sperregrensa hvis det var stortingsvalg i dag.

Men små eller ikke, sammen er Venstre og KrF store nok til at Erna Solberg oppnår et av sine store, politiske mål: Å lede en borgerlig flertallsregjering. Det er en prestasjon som har et visst historisk sus over seg. Og de to sterke partiene, Høyre og Frp, ønsker nå å bruke flertallet i Stortinget til umiddelbart å få vedtatt en rekke lovendringer som Stortinget så langt har hindret dem i å få gjennom.

NRK-lisensen skal vekk. Taxfree-kvoten økes. Eiendomsskatten skal settes ned. Det skal bli obligatorisk DNA-testing ved søknader om familiegjenforening. Økning av fartsgrensen på motorveiene. Og ikke minst: Skattefradrag for bompengeutgifter. Dette vil mange på Nord-Jæren sette pris på.

Ved regjeringserklæringen vil alle de fire partiene hevde at de har fått stort gjennomslag. Og jo mindre og svakere partiene er, jo større er behovet for å erklære seiere i forhandlingene. Men for Høyre er stortingsflertallet den aller viktigste seieren. Frp har også all grunn til å være fornøyd. Partiet fikk gjennom en rekke fanesaker, mens småpartiene stort sett ble avspist med runde formuleringer og luftige løfter om å "se på" og "vurdere".

KrF fikk omtrent ingenting på abortspørsmålet, og Venstre fikk omtrent ingenting på miljø og klima.

Det er all grunn til å spørre seg hvor lenge dette kan holde.