Dale-saken er ikke over

Gjennom vinteren og våren skrev Aftenbladet en rekke saker om pengebruk, styremedlemmers ansvar og revisors rolle i saken om utvikling av den store fylkeskommunale eiendommen på Dale. Gjennom selskapet Dale eiendomsutvikling skulle fylkeskommunen drive fram en helt ny bydel i området.

Status nå er at ingenting er skjedd, eiendomsselskapet er oppløst og millioner av kroner er brukt på prosjektet. Hovedmotivasjonen for at Aftenbladet gikk i gang med prosjektet var å følge pengestrømmene og ansvarslinjene. Politikere fra de fleste partier har sittet i styret i eiendomsselskapet, så det har også vært et poeng å se på politikernes ansvar i slike saker.

Underveis i arbeidet kom det også fram opplysninger om daglig leders rolle, opplysninger av en karakter som blant annet førte til at politiet startet korrupsjonsetterforskning. Denne uken kom meldingen om at denne saken var henlagt.

Det betyr at fylkeskommunen igjen kan gå inn til kjernen av saken, noe de merkelig nok valgte å ikke gjøre tidligere i år. Under henvisning til politietterforskningen mente fylkeskommunens kontrollutvalg at de skulle avvente sin egen gjennomgang.

Denne beslutningen var et feilgrep, som det forhåpentlig er mulig å rette opp igjen. Hvorvidt daglig leder opptrådte straffbart eller ikke, har lite eller ingenting å gjøre med om hvordan fylkeskommunens er som eier, hvordan utpeking av styremedlemmer skal skje, politikernes ansvar generelt eller revisors rolle.

Kontrollutvalget bør derfor hente fram igjen sitt opprinnelige, enstemmige vedtak om full gjennomgang. Det behøver fylkeskommunen og det fortjener velgerne.

Vi har aldri trodd at løsningen på offentlig næringsvirksomhet er å sette inn utelukkende såkalte profesjonelle styremedlemmer. At politikere selv er med og tar styringen må være en del av systemet. Likevel vil det for framtiden være nyttig med en gjennomgang også av denne delen av Dale-komplekset.

Kontrollutvalget ser likevel ut til å ha en mer defensiv holdning til dette nå enn de hadde på vårparten. Når de blant annet trekker fram foreldelsesmomentet, så er det grunn til å undre seg. Dette handler nemlig ikke først og fremst om å spikre enkeltpersoner til veggen, men å få klarhet i hvilke feil som er gjort og hvordan de kan unngås. Dette bør også fylkestinget finne penger til.