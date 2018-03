Ikkje sei nei til Acer, Ap!

Vi har rein kraft frå reint vatn i strie straumar her i landet. Den tar ikkje slutt, den kan lagrast, og den kan eksporterast. Vi har hatt lov om heimfallsrett sidan 1909, for å hindra utanlandsk storkapital i å ta kontroll over ressursane. Reguleringane der er nokså nyleg stramma inn endå meir, kraftselskapa våre er offentleg eigde, og overskotet kjem i stor grad velferdsstaten til gode. Tilgangen og den suverene kontrollen over denne krafta er eit fundament i historia om norsk industri. Industriproduksjonen har kunna stola på at dei både har nok kraft, og at prisen er låg og føreseieleg, og dermed med på å halda prisane på produkta dei leverer nede.

Unntaket

Norge er eit unntak i Europa, dei fleste land er avhengige av skitnare kraft. Elektrisitets- og varmesektoren i EU står for 26 prosent av dei samla klimagassutsleppa. Det er heilt nødvendig å gjera sektoren reinare for å nå klimamåla, som både EU og Norge har forplikta seg på gjennom Paris-avtalen. Vi eksporterer kraft til Europa for rundt 200 milliardar kroner i året. Vi importerer også, men ikkje like mye som vi eksporterer. Vi har fri tilgang til EUs indre marknad for energi, og vi er med i det europeiske samarbeidet for energi, som EU står i bresjen for, og som fleire meiner er av EUs mest vellykka samarbeidsprosjekt.

Kva gjer vi nå?

Her omtrent står vi, når EUs tredje energipakke har landa på Stortingets bord. Og her finn vi Acer. Acer skal gi råd og føra tilsyn med nasjonale energistyresmakter. Det betyr at Norge må oppretta ein uavhengig klageinstans, klagar kan ikkje lenger gå til Staten, som jo også er eigar. Dei som ikkje fryktar Acer, understrekar at Acer ikkje kan overprøva nasjonale vedtak, som for eksempel nei til utanlandske kraftkablar.

Dei som er skeptiske, store delar av LO, og fleire og fleire i AP, er redde for kva som vil skje framover. Sp, SV og Rødt seier nei, KrF er også på veg mot nei, og dermed er det opp til Ap. Skeptikarane er redde for at vi skal mista råderetten over den glitrande krafta vår, og følgjene det kan få for norsk økonomi. Sjølv om også dei ser at dette ikkje står på spel akkurat nå.

Vi trur det er meir trugande for norsk økonomi om vi akkurat nå set oss på sidelinja på eit så viktig felt som energi. Ikkje gjer det. Ikkje sei nei.