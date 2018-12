Mye står på spill for Erna Solberg

Sammenlignet med 2018, ble de fire første årene med Solberg-regjering rene bryllupsreisen. Fram til stortingsvalget i fjor var problemene stort sett av budsjettkarakter, statsrådskiftene udramatiske og samarbeidsavtalen med KrF og Venstre sikret stabilitet.

At 2018 ble så mye verre, har lite å gjøre med at samarbeidsavtalen forsvant. Venstres inntreden i regjering har dessuten ikke bidratt til verken mer eller mindre bråk. Bråk ble det derimot rundt avgangene til Per Sandberg og Sylvi Listhaug. Skjørheten i prosjektet ble demonstrert under KrFs ekstraordinære landsmøte. Noen få stemmers endring ville ført til at Solberg-regjeringen allerede hadde vært historie. 2018 var dessuten året som både begynte og sluttet med at regjeringen fikk såkalte daddel-vota mot seg.

Et daddelvotum er den sterkeste kritikken en regjering kan få, uten at det blir til mistillitsvotum. Den fikk det tidlig på året for Siv Jensens håndtering av sjefsavgangen i Statistisk sentralbyrå (SSB) og året endte med minst like sterk kritikk i objektsikringssaken.

Statsministerens manøvrer i forkant av KrF-vedtaket, helte også bensin på bålet, særlig utspillene i abortsaken. Opposisjonen har selvsagt, og med kløkt, utnyttet disse situasjonene og avdekket at regjeringen er akkurat så skjør som valgresultatet i fjor antydet.

Derfor er det avgjørende for Solberg å dra i land sitt drømmeprosjekt, en flertallsregjering. Like avgjørende er dette for KrFs forhandlingsdelegasjon, som skal prøve å redde et splittet parti med gjennomslag i kjernesaker og hendene på rattet i viktige departementer.

Frp blir nøkkelen i forhandlingene. De blir notorisk provosert av KrF, de er ferdige med regjeringens bryllupsreise og begynner å bli lei av kompromissene i regjeringen. Store deler av partiet begynner også å bli lei av Erna Solberg og det er nå bare Siv Jensen igjen av de opprinnelige Frp-statsrådene. Med KrFs inntreden må de trolig gi fra seg ytterligere en statsrådspost.

LO-leder Hans Gabrielsen var i et juleintervju med Klassekampen usedvanlig pessimistisk med tanke på det nye regjeringsprosjektet. Intervjuet hadde tittelen «Svart senker makten seg». Samtidig pekte han på Ap’s «havarirapport» etter stortingsvalget i fjor, som konstaterte at partiets prosjekt ble for utydelig. En flertallsregjering bør gi muligheter for tydeliggjøring av forskjellene, mener Gabrielsen.

Det er vi enige i. Forhåpentlig får vi en spissere debatt med tydelige alternativer. Tydeliggjøringsprosjektet til opposisjonen har nemlig ikke begynt. I 2018 er det regjeringens egne uttalelser, facebook-meldinger og annen atferd som har gitt mat til opposisjonen. Nå må de fortelle hvordan de vil gjøre Norge annerledes.