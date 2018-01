Arrogant regime

I følge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, er Norge i front i Europa når det gjelder retur av asylsøkere. Da snakker hun nok om andel returnerte søkere. Men ingen uavhengige fører tilsyn med returene, selv om det ble lovfestet for sju år siden.

Praksisen

Aftenbladet skrev mandag at Norge både i fjor og året før brukte over en milliard kroner på å sende ut utlendinger. I 2016 dro 9549 utlendinger fra landet, enten med assistanse eller med tvang. I fjor var tallet drøyt 6000. Listhaugs statssekretær, Torkil Åmland (Frp), framholder at returene også sparer samfunnet for store kostnader, og at regjeringen prioriterer å sende ut massekriminelle.

Norge var det landet i Europa som hadde flest returer til Afghanistan i 2016, og bare Spania hadde en større andel tvangsreturer generelt.

Asylsøkere kan også returneres til et annet område i hjemlandet enn de opprinnelig kom fra, dersom det er trygt og rimelig å gjøre dette. I 2016 fjernet Stortinget dette rimelighetskravet, noe blant andre FNs Høykommissær for flyktninger har kritisert.

Bred politisk enighet

Det er verdt å minne om at Norges strenge innvandringspolitikk har bred oppslutning i Stortinget. Det er denne politikken regjeringen skal omsette i praksis. Å gi de som kommer en rask og forutsigbar saksbehandling, med rask retur dersom de får avslag, er bedre enn å la mennesker sitte på vent i mottak i årevis, og leve på utsiden av samfunnet.

Ingen garanti

Men det må ikke gå prestisje i antall og effektivitet. Da står vi i fare for både å gjøre feil, noe som kan få fatale følger for dem det gjelder, og å behandle asylsøkere som litt mindre verdt enn andre. Ingen av delene er til å leve med.

At vi har det strengeste returregime i Europa, er ingen garanti for at praksisen er god, heller ikke i forhold til gjeldende, vedtatte politikk.

At vi i tillegg har hatt det strengeste returregime i Europa, uten å føre uavhengig tilsyn med om vedtakene vi gjør er forsvarlige og riktige, er arrogant og helt uholdbart.

For lite, for seint

Statssekretær Åmland sier til Aftenbladet at man skal få på plass en pilotordning med slikt tilsyn i løpet av det første halvåret i 2018. To returer i måneden - 24 i året - skal føres oppsyn med. Det er altfor lite, selv for et pilotprosjekt. Og det er skammelige sju år på overtid.