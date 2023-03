Gjør Møllekvartalet grønt!

AFTENBLADET MENER: Politikerne i Sandnes gjør helt rett i å stå på kravene om grønn fasade på byens høyeste bygg.

Mølletårnet i Møllekvartalet ble ikke helt slik som det så ut på tegningene.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Boligkomplekset i Møllekvartalet i Sandnes er byens høyeste bygning. Planene var omstridte da de først kom, for dette ruver, og det står slik at alle som bor, jobber og ferdes i Sandnes vil se det på nært hold.

Da planene ble godkjent, var bygget kledd med grønne planter på utsiden, for å gjøre fasaden mykere. Sånn har det ikke blitt. Utbygger forklarer at balkongene har blitt innglasset fordi det kan bli mye vind oppover i etasjene, og åpne balkonger er ikke sikkert – ting kan fyke ut. Grønne planter oppover hele fasaden mener de vil gi mye støy inne i bygningen når det blåser, og fare for at noe kan blåse ned.

Nå er det ikke nytt for noen at det blåser her. At en åpen balkong i 13. etasje kan bli en noe forkavet opplevelse mange dager, overrasker ingen. Det er uforståelig at ikke utbygger hadde tatt høyde for vind og vær i den grønne fasaden som ble presentert på tegningene.

Selv mener de at endringene ligger innenfor den reguleringsplanen som er godkjent, og at denne åpner for innglassete balkonger. Å få til planter på utsiden av bygget, er teknisk og økonomisk utfordrende.

I juni i fjor sendte arkitekten som nå er inne i prosjektet et forslag til kommunen om å bruke klatreplanten pipeholurt på den delen av fasaden som er nærmest bakken og nærmest folk. Grønne planter oppover hele fasaden mener de vil gi mye støy inne i bygningen når det blåser, og fare for at noe kan blåse ned.

Vi skjønner politikernes skepsis til å gi etter for endringer på fasaden. Det gir et mye hardere bygg, og de er i tillegg redde for signalet det vil sende, både til utbyggere og til sine egne innbyggere. De vil ikke gi utbyggere inntrykk av at det bare er å bygge først, og søke om tilgivelse for endringer etterpå.

Politikerne i Sandnes fortjener honnør for måten de har oppgradert Sandnes sentrum på de siste årene. Byen inviterer virkelig til å bruke uterommene til noe annet enn bare å kjøre forbi eller vente på bussen.

Det er derfor ekstra synd at det mest ruvende og mest omstridte bygget ikke klarer å innfri forventningene de selv skapte da tegningene ble presentert og planene godkjent.

At fasaden skulle kles med planter, var en klar betingelse fra politikerne. Ingenting ved forholdene på tomten eller i byen har gjort dette vanskeligere enn det var den gangen. De måtte selv ha sjekket om den grønne fasaden ville være teknisk og økonomisk gjennomførbar, og balkongene attraktive for beboerne, lenge før de gikk i gang.

De har glasset seg selv inn i et hjørne, og det kan ikke være politikerne i Sandnes som skal ta støyten for det. Utbygger må finne en løsning, og den må være grønn.