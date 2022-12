Zelenskyj i Washington

AFTENBLADET MENER: Ukrainas president forlot landet for første gang siden invasjonen for å dra til Washington. Våpenstøtten fra USA er helt avgjørende for å slå tilbake den russiske invasjonshæren.

Presidentene Volodymyr Zelenskyj og Joe Biden

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Som så mye annet i USA for tiden, følger også synet på krigen i Ukraina stort sett de dype politiske skillelinjene. Mens Det demokratiske partiet, med president Joe Biden i spissen, hele tiden har stått skulder ved skulder med Ukraina i krigen, har store deler av Det republikanske partiet igjen vist seg som marionetter for russisk propaganda.

Denne unnfallenheten for det diktatoriske og illiberale Russland vil bli en varig skamplett på både partiet og eks-presidenten.

Hadde Donald Trump fortsatt vært amerikansk president da Russland invaderte Ukraina i februar, ville den heroiske ukrainske motstandskampen ikke fått den støtten den har behov for. Et Putin-vennlig regime kunne for lengst ha vært innsatt i Kyiv, i tråd med russernes opprinnelige plan.

I sin tale til Kongressen gjorde Zelenskyj det klart at uten støtten fra USA, ville den ukrainske kampen vært nesten håpløs. Og han dro fra Washington med lovnader om ytterligere støtte, både i form av avanserte rakettsystemer og mer økonomisk bistand.

USAs allierte i Nato og EU vil trolig følge opp med nye tildelinger. Norge har vært blant de fremste giverlandene til Ukraina, både hva angår direkte økonomisk støtte og med leveranser av utstyr. Dette arbeidet tar vi for gitt at regjeringen vil videreføre.

Samtidig med Zelenskyjs opptreden i Washington samlet Russlands president Vladimir Putin sin militære ledelse i Moskva. I en tale lovet han ubegrenset økonomisk støtte til de militære styrkene, men sa samtidig at han forventer at denne støtten omsettes i militær framgang.

Etter de raske og sjokkerende framrykningene til den ukrainske hæren i høst, der store områder ble tatt tilbake fra russisk kontroll, har krigen de siste ukene blitt mer statisk. Russerne omgrupperer og graver seg ned langs nyetablerte frontlinjer, samtidig som den russiske terrorbombingen av sivile ukrainske mål intensiveres.

Russernes avskyelige og folkerettsstridige angrep mot sivile mål i Ukraina viser med all tydelighet hvilken motstander de liberale demokratiene har i Putins Russland. Bare en ubøyelig fasthet i møte med denne typen forbrytersk aggresjon vil kunne tvinge Putin til å endre kurs.

Ukrainernes sivile heroisme og militære slagkraft i møtet med invasjonshæren og terrorbombingen er dypt gripende, og en påminnelse om de omkostningene vi også må være villige til å bære i møtet med krefter som ønsker å påtvinge oss ufrihet.