Riktig å hente søstre hjem

AFTENBLADET MENER: Det var riktig av norske myndigheter å hente hjem de to terrorsiktede søstrene fra Syria, både av hensyn til barna og straffeforfølgelse og deradikalisering av kvinnene.

To terrorsiktede søstre og deres tre barn kom hjem til Norge natt til onsdag. De ble hentet fra interneringsleiren Roj i Syria.

Da flyet ankom Gardermoen, ble de to kvinnene på 25 og 29 år pågrepet av PST og siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Barnevernet er involvert med hensyn til omsorgen for barna.

Det er nesten ti år siden de to søstrene fra Bærum, som da var 16 og 19 år, reiste til Syria. De mener selv at de har vært ofre for menneskehandel.

Ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) betalte de selv for hjemreisen. Det var hensynet til barna som gjorde at de valgte å returnere til Norge. Barna er seks og åtte år gamle.

Dette var også grunnen til at norske myndigheter hentet kvinnene tilbake.

«Disse norske barna har i lang tid bodd i leirer som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser,» sa Huitfeldt.

Redd Barna mener norske myndigheter har handlet i strid med en rekke internasjonale forpliktelser, inkludert barnekonvensjonen, når de ikke har hentet hjem norske barna og deres mødre fra Syria. Norske myndigheter sier derimot at kurdiske selvstyremyndigheter stilte som krav at man ikke kan skille barn fra foreldrene sine, og at de ikke ville hentet hjem kvinnene mot sin vilje.

I 2020 hentet regjeringen hjem en annen norsk IS-kvinne og hennes to barn. Hun ble dømt til fengslet i ett år og fire måneder av Høyesterett.

Denne saken førte til at Frp gikk ut av regjering. Partiet reagerer også i dag på at søstrene og deres barn ble hentet ut. De mener at kvinnene bør straffeforfølges i utlandet.

Men alternativet er at disse kvinnene ikke blir straffeforfulgt i det hele tatt, siden det ikke finnes eller er planer om noen internasjonal domstol som vil ta seg av disse sakene.

USA og Norges allierte og partnere har bedt Norge ta disse kvinnene hjem og straffe dem for det dem har gjort her, ifølge utenriksministeren.

Sofie Høgestøl, spesialist i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, viser til at erfaring tilsier at IS-medlemmer blir straffet i Norge.

Vi mener det er viktig at disse barna nå får komme til Norge og vokse opp i trygge forhold. Og at det riktige er at politiet og domstolen i Norge skal vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og eventuelt hvilken straff de skal få.