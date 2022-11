Usosiale kutt

AFTENBLADET MENER: Vi støtter et stramt statsbudsjett. Men kutt først blant oss som ikke sitter lengst nede ved bordet.

Aksel Njærheim (21) ønsker å flytte for seg selv. Nå bor han hjemme hos foreldrene, May-Linn Njærheim (bildet) og Terje Njærheim.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

-Det handler om å klare seg selv. Ha litt frihet, sier May-Linn Njærheim. Hun er mor til Aksel på 21, som har fått drømmen om egen bolig utsatt på ubestemt tid, etter foreslått kutt i statsbudsjettet.

Siden 2008 har nemlig kommunene kunnet søke Husbanken om tilskudd til å bygge sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. I regjeringens forslag til statsbudsjett har de kuttet det tilskuddet for 2023.

Dette rammer kommunenes største utfordring i årene framover

Dette rammer kommunenes største utfordring i årene framover – å møte eldrebølgen og økende omsorgsbehov med gode nok tilbud og tjenester. Og det rammer definitivt de som sitter nederst ved bordet – voksne med en utviklingshemming som gjør at de trenger et tilrettelagt botilbud. Mange av dem som venter på at det skal bygges, bor hjemme hos foreldrene.

For bare rundt 25 prosent av alle utviklingshemmede har egen bolig, mot 80 prosent av andre voksne. Andelen er enda lavere for utviklingshemmede som i tillegg mottar helse- og omsorgstjenester. Og de av dem som selv eier boligen, har langt større innflytelse på hvor og med hvem de skal bo.

Selv regjeringens egne ordførere reagerer sterkt på kuttet. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier han forstår at det er nødvendig å stramme inn budsjettet, men at akkurat dette må gjøres om på. For Sandnes sin del kan det ikke vare mer enn ett år.

-For da har vi ikke penger, og må kutte investeringer som går utover de svakeste. Det er ikke Aps politikk, slår Wirak fast.

Tidligere fylkesordfører Tom Tvedt (Ap), nå leder for Norsk forbund for funksjonshemmede, kaller det en katastrofe, og et dramatisk tilbakesteg for hvilken politikk vi har for mennesker med utviklingshemming i Norge.

Camilla Brurberg, mor til 16 år gamle Håkon Ljosland Brurberg, registrerer at regjeringens snakk om at det er vanlige folks tur, ikke gjelder for dem.

Regjeringen på sin side, svarer at jo da, det er vanlige folks tur, de er opptatte av å ha en sosial profil på budsjettet, men de må prioritere, ikke sette i gang store byggeprosjekter som fyrer opp økonomien enda mer, og at dette feltet egentlig er kommunenes ansvar. Det siste har både Stoltenbergregjeringene I og II, og Solberg-regjeringene i mange varianter vært uenige med dem i. Altså alle regjeringer siden 2008.

Vi støtter et stramt statsbudsjett, det er nødvendig. Men det bør likevel være mulig å ta kuttene blant oss som sitter litt lenger oppe ved bordet. Selv om vi roper høyere om det som rammer oss selv.