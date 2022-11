Elon Musk er ikke svaret

AFTENBLADET MENER: En eneveldig milliardær som Elon Musk er neppe svaret på hvordan Twitter kan bli en mer demokratisk plattform for frie ytringer.

Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar. Han solgte blant annet Tesla-aksjer og lånte penger for å få det til.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

– Ytringsfrihet er grunnlaget i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale torget der saker som er avgjørende for menneskehetens fremtid diskuteres, uttalte Elon Musk da han tok over den populære plattformen for vel to uker siden.

Intet mindre, altså.

Han annonserte videre at han blir administrerende direktør i Twitter, og er eneste styremedlem. Det gamle styret har han sparket, sammen med toppsjefen, økonomisjefen, strategisjefen og halvparten av de ansatte – noe som kan få rettslige følger. Den første meldingen fra Musk til de ansatte, var for øvrig at det er slutt på hjemmekontor, alle ansatte har å være på kontoret minst 40 timer i uken, for tidene blir harde framover.

Tesla-Musk har også sagt at han er for absolutt ytringsfrihet, og dermed vil la ytringer stå som før har blitt fjernet. Montclair State University ville derfor undersøke hvor ofte homofobiske, antisemittiske og rasistiske termer ble brukt umiddelbart etter overtakelsen. Resultatet viste at det i løpet av de første tolv timene ble skrevet rundt 398 hatefulle innlegg i timen, nesten fire ganger så mange innlegg som før Musk tok over.

Penger skal han blant annet tjene på den blå haken Twitter har satt som stempel på at en konto eies av den som gir seg ut for å gjøre det, en strategi satt for å forsøke å demme opp for desinformasjon og falske profiler. Musks tanke, i tillegg til at Twitter trenger å tjene penger, skal være at de som vil betale for dette, er de skikkelige folkene, og at de andre, mindre skikkelige, ikke vil ta seg bryet. Så langt har den nye strategien ført til at haugevis av brukere har opprettet kontoer som gir seg ut for å være Elon Musk.

Noen av reaksjonene er for så vidt til å bli i godt humør av

Da han åpnet opp for selv å være kundesenter, og bad folk sende klager til hans twitterkonto, gjorde 83.000 nettopp det.

Noen av reaksjonene er for så vidt til å bli i godt humør av – brukerne svarer på Musks forsøk på å få kontroll med å torpedere, og viser dermed det vi en gang hadde så stor tro på – sosiale mediers demokratiske makt.

Mye vann har rent i havet siden den gang, og Twitter har blitt beskyldt både for å sensurere altfor mye og for å slippe til altfor mye. Hackere har også klart å manipulere Twitters ansatte for å kunne begå et bitcoinbedrageri.

At en milliardær kan redde plattformen ved å gjøre det lettere å lage falske profiler, la alle ytringer slippe på, og sparke alle som kunne finne på å blande seg inn i hans egne, eneveldige beslutninger, øker på ingen måte sjansene for at Twitter skal bli å regne med som en viktig, demokratisk plattform for meningsbrytning.

Da han åpnet opp for selv å være kundesenter, og bad folk sende klager til hans twitterkonto, gjorde 83.000 nettopp det.

Noen av reaksjonene er for så vidt til å bli i godt humør av – brukerne svarer på Musks forsøk på å få kontroll med å torpedere, og viser dermed det vi en gang hadde så stor tro på – sosiale mediers demokratiske makt.

Mye vann har rent i havet siden den gang, og Twitter har blitt beskyldt både for å sensurere altfor mye og for å slippe til altfor mye. Hackere har også klart å manipulere Twitters ansatte for å kunne begå et bitcoinbedrageri.

At en milliardær kan redde plattformen ved å gjøre det lettere å lage falske profiler, la alle ytringer slippe på, og sparke alle som kunne finne på å blande seg inn i hans egne, eneveldige beslutninger, øker på ingen måte sjansene for at Twitter skal bli å regne med som en viktig, demokratisk plattform for meningsbrytning.