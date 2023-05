Riktig å bruke mer på forsvar

AFTENBLADET MENER: I en stadig mer urolig verden er det helt riktig at Norge endelig får en plan for hvordan vi skal nå toprosentsmålet, selv om den kommer litt for sent.

Nato-sjef Jens Stoltenberg besøkte Cold Response 2022 i Nord-Norge i fjor. Her sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Regjeringen varslet tidligere denne uken at de skal øke forsvarsbudsjettene med 3,8 milliarder kroner årlig frem til 2026. Dette skal føre til at vi vil oppfylle toprosentmålet, altså Natos mål om at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP på forsvarsinvesteringer.

I år bruker Norge 1,57 prosent av BNP på forsvar. Netto forsvarsbudsjett er i år på rundt 66 milliarder kroner.

«Dette vil bli en tung prioritering, men på grunn av at verden er som den er, går vi fra en fredsgevinst til en krigskostnad vi nå må finansiere,» sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en pressekonferanse.

Etter at den kalde krigen var over, ble forsvarsbudsjettene gradvis mindre. Men da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, vedtok medlemslandene i Nato at det skulle settes av 2 prosent av BNP til forsvaret innen 2024.

Flere land har ikke innfridd dette målet, eller hatt en plan for hvordan det skulle skje. Norge er blant de landene som ikke har hatt en plan.

Toprosentsmålet var høyt på agendaen for tidligere president Donald Trump, som mente at mange av Nato-landene var gratispassasjerer i forsvarsalliansen på bekostning av USA. Nato-sjef Jens Stoltenberg har også bedt Norge og andre Nato-land trappe opp forsvarsbevilgningene.

Det er derfor positivt at det nå endelig kommer en plan, selv om den både kommer på overtid og ikke vil nå målet innen tidsfristen.

Onsdag leverte Forsvarskommisjonen sin rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. De foreslo en umiddelbar styrking av forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner – pluss 40 milliarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over 10 år.

Den tverrpolitiske kommisjonen, som har hatt medlemmer fra alle partiene på Stortinget i tillegg til akademia, mener altså at regjeringen og partiene på Stortinget må strekke seg mye lengre. De beskriver et forslag til et tverrpolitisk forlik i Stortinget.

Knut Storberget, som har ledet kommisjonen, sa at norsk offentlighet i begrenset grad har tatt innover seg behovet for et styrket forsvar på tross av en forverret sikkerhetssituasjon, før Ukraina-krigen ble en vekker. Og at dette nå haster.

Stoltenberg har understreket at toprosentsmålet ikke er et tak, men et gulv. Og at det over tid må brukes enda mer på forsvar. Vi må dessverre ta innover oss at verden ikke lenger er så fredelig som vi trodde den skulle være. Og da er det helt riktig å bruke mer penger på forsvar.